Érico Leite Ribeiro, de 39 anos, foi encontrado morto na tarde desta segunda-feira, 2 de novembro, em uma residência no bairro Ipê, em Vilhena.

De acordo com informações preliminares obtidas pelo Extra de Rondônia, a esposa de Érico chegou do trabalho e se deparou com o corpo do marido dentro da casa. Ele passava por problemas psicológicos.

A Polícia Militar foi acionada, isolou o local para os procedimentos da perícia e, posteriormente, liberou o corpo para a remoção, que foi realizada pela Funerária Santo Cristo.