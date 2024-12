O mercado atacadista registrou um movimento de ampla valorização para os cortes bovinos ao longo de novembro. “Resta saber se o consumidor ainda terá fôlego para absorver patamares de preços bastante elevados sem que haja um declínio na demanda”, diz Iglesias.

Para o analista, as carnes de frango e suína podem vir a ser favorecidas, por ainda apresentarem preços inferiores aos praticados para a carne bovina.

O quarto do traseiro avançou 13,25% ao longo do mês, passando de R$ 23,40 o quilo para R$ 26,50 o quilo. O quarto do dianteiro subiu 10,81%, de R$ 18,50 para R$ 20,50.

Exportações de carne bovina

As exportações de carne bovina fresca, congelada ou refrigerada do Brasil renderam US$ 875,473 milhões em novembro (14 dias úteis), com média diária de US$ 62,533 milhões, de acordo com a Secretaria de Comércio Exterior (Secex).

A quantidade total exportada pelo país chegou a 179,991 mil toneladas, com média diária de 12,856 mil toneladas. O preço médio da tonelada ficou em US$ 4.864,00.

De acordo com a Secex, em relação a novembro de 2023, houve alta de 44,9% no valor médio diário da exportação, ganho de 36,8% na quantidade média diária exportada e avanço de 5,9% no preço médio.