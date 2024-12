Vilhena alcançou um marco histórico ao receber três importantes certificações do Ministério da Saúde (MS) durante uma solenidade realizada na última sexta-feira, 29 de novembro, em Brasília.

Com essa conquista, Vilhena se destaca como o único município da Região Norte entre os sete do país a ser contemplado com a certificação tripla.

O município foi reconhecido pela eliminação da transmissão vertical do HIV, além de receber o selo ouro de boas práticas rumo à eliminação da transmissão vertical da sífilis e o selo ouro de boas práticas rumo à eliminação da transmissão vertical de Hepatite B.

O secretário municipal de Saúde, Wagner Borges, explicou que a transmissão vertical ocorre quando a mãe infectada transmite doenças como HIV, Sífilis e Hepatite B para o bebê durante a gestação, o parto ou a amamentação. “Essa conquista demonstra o compromisso da administração com a saúde pública e, especialmente, com a proteção de gestantes e recém-nascidos”, destacou o secretário.

Durante a solenidade, as servidoras responsáveis por receber as premiações ressaltaram o papel essencial do trabalho coletivo. “Em nome da Semus gostaríamos de agradecer a todos os profissionais de saúde do município envolvidos na linha de cuidado materno-infantil. Parabéns a cada um que se dedicou e que, com certeza, continuará trabalhando para alcançar novas conquistas como esta”, declararam.