As manchetes dos jornais de hoje indicam que o PIB brasileiro do 3º trimestre/24 cresceu 0,9%, o que é uma ótima notícia! Essas informações foram produzidas pelo IBGE (órgão federal técnico e conceituado).

Isso significa que o governo arrecadou mais do que o previsto. Mas os economistas entendem que a força da demanda interna carrega risco inflacionário e que o ciclo de alta da Selic deve ser mantido em 2025 (Infomoney) !

Não podemos ser insensíveis quando as perspectivas de 2025 são de piora e incertezas. Quando os agentes econômicos percebem que a inflação e os juros irão aumentar, eles já recorrem ao aumento de preços para se prevenir.

Lamentavelmente, a inflação foi reacendida nos últimos meses. Não se vê trabalho e esforço das autoridades visando conter a taxa de inflação. E isso é mau. Os juros estão subindo, o que é lamentável. As incertezas fiscais; a superficialidade da redução de despesas; o aumento desmedido da carga tributária; e a desvalorização da moeda nacional estão produzindo inflação a olhos vistos.

Os estudiosos indicam que para 2025, os juros devem crescer e o PIB deve diminuir. Parece ser paradoxal, que uma boa notícia (crescimento do PIB no trimestre) venha gerar uma diminuição do PIB nacional em 2025. A valorização do dólar traz, seguramente, inflação de preços em inúmeros produtos importados.

As perguntas que vêm à nossa mente, na atual conjuntura, são: Como está nossa capacidade de interpretar os números, cenários e a evolução da economia? Sua empresa já tem definido um plano de ação compatível e efetivo para ser usado? Estamos seguros e confortáveis de fazer desta a nossa melhor alternativa?

Creio que a maioria de nós (empresários e gerentes) tem a tendência de elevar os preços de venda de produtos e serviços, numa atitude preventiva, sem ponderar bem as consequências dessa decisão, no seu mercado.

Os administradores de empresas carecem, a todo o tempo, de informações corretas; de projeções econômicas sensatas; de bons indicadores econômico-financeiros; para planejar as atividades operacionais e financeiras das empresas onde atuamos.

O desafio colocado diante de nós é: Trabalho contínuo e inteligente; planejamento criterioso e realista; austeridade nos gastos; giro intenso dos ativos; enfrentar a concorrência com um desempenho superior. Que o Pai tenha misericórdia de nós e nos capacite para sermos bons gestores. Pense nisso enquanto lhes digo até a semana que vem.