Os atletas da Academia Dragões do Norte, do município de Espigão do Oeste, representaram o Estado no Campeonato Brasileiro de Karatê, realizado nos dias 21 e 24 de novembro e conquistaram resultados de destaque na competição.

O evento aconteceu na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), em Natal (RN). A viagem dos atletas foi custeada com recursos viabilizados por meio de emenda do deputado estadual Cirone Deiró. Eles também receberam apoio da Secretaria de Esporte (Sejucel), por meio do programa Pró-Atleta e de empresas locais.

O campeonato foi promovido pela Confederação Nacional de Karatê do Brasil (CNKB) e contou com cerca de 1.500 inscrições, incluindo em torno de 800 atletas de projetos sociais. “O apoio do deputado Cirone Deiró foi essencial para que pudéssemos participar desse grande evento e trazer excelentes resultados para Rondônia”, disse o sensei Moisés Otávio de Moura.

Confira a colocação dos atletas

Maria Clara Rodrigues Turatti – Medalha de Ouro

Isabela Maria Gattass Reverdito – Medalha de Prata

Índia Joelma Gattass Monteiro Reverdito – Duas Medalhas de Bronze

Otávio Miranda Moura – Medalha de Bronze

Thaís Leal Schroder – Duas Medalhas de Bronze

Robson Reverdito Filho – Medalha de Bronze

Ludmyla Imperatriz Moreira dos Santos – Medalha de Bronze

Sensei Moisés Otávio de Moura – Medalha de Bronze

Entre as atletas, que também se destacaram com boas performances, estão Suzane dos Santos Alberti e Karine Leal Schroeder. Suzane ficou em quarto lugar, em virtude de um critério de desempate, mas teria encantado ao público, com uma apresentação de alto nível. Já Karine Leal, com uma participação igualmente admirável, conquistou o quinto lugar na competição, mostrando todo o seu talento e dedicação. O atleta Davi Waiandt também recebeu reconhecimento, competindo com empenho.

A academia Dragões do Norte é liderada pelo sensei Moisés, seu filho Otávio e a atleta Índia Joelma Reverdito, que desempenha papel de destaque no grupo. “O excelente desempenho da equipe de Espigão do Oeste reafirma o potencial do karatê rondoniense e inspira novos talentos a seguirem seus passos nos tatames nacionais”, disse o sensei.