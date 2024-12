Com mais uma ação que evidencia sua dedicação e resultados concretos, a deputada federal Cristiane Lopes entregou, nesta sexta-feira (29), um veículo para a Unidade de Acolhimento Casa Feliz, em Ouro Preto do Oeste (RO).

O evento contou com a presença do prefeito reeleito, Alex Testoni, da vereadora Rosália Helena e da coordenadora institucional da Casa Feliz, Renata Carla Marchi.

Ao longo de sua atuação, Cristiane Lopes já destinou um total de R$ 1 milhão e 300 mil reais em Emendas Parlamentares para Ouro Preto do Oeste, sempre com o objetivo de fortalecer áreas essenciais, como saúde, Assistência Sociais e Esporte.

O veículo foi adquirido por meio de uma emenda parlamentar no valor de 100 mil reais atendendo à solicitação da vereadora Rosália Helena. A entrega marca mais um passo significativo na melhoria das condições de trabalho da instituição, que acolhe crianças e adolescentes em situações de vulnerabilidade social.

Emocionada, Cristiane Lopes disse, “reconheço o papel essencial desempenhado pelos profissionais da Casa Feliz, que dedicam suas vidas à proteção e ao cuidado de crianças e adolescentes em momentos difíceis. Este veículo é uma ferramenta importante para que eles possam realizar suas atividades com ainda mais eficiência e alcance. Agradeço a cada colaborador que faz parte dessa missão tão nobre”.

O momento foi marcado por homenagens das crianças da Casa Feliz, que expressaram sua gratidão por intermédio de um lindo cartaz que dizia: “Deputada Cristiane Lopes, gratidão sem fim pela sua bondade e esforço para realizar nosso sonho de um carro novo”.

A coordenadora da Casa Feliz, Renata Carla Marchi, não conteve a emoção ao agradecer pela conquista. “Hoje é um dia de celebração para Ouro Preto e, especialmente, para a Casa Feliz. Este veículo representa muito mais do que transporte; é a possibilidade de chegarmos mais longe, de garantir dignidade e proteção às nossas crianças. Somos imensamente gratos pela sua vida, deputada”.

A vereadora Rosália Helena comemorou a entrega e enfatizou a relevância da emenda parlamentar para a Casa Feliz. “Este veículo simboliza um avanço significativo para essa instituição, garantindo suporte adicional na luta pelos direitos fundamentais de nossas crianças e adolescentes. Agradeço profundamente à deputada Cristiane Lopes por acreditar em nosso trabalho e proporcionar essa conquista tão importante”.

O prefeito Alex Testoni também ressaltou a parceria com a deputada federal e a importância do investimento para o município. “Cristiane Lopes tem sido uma grande aliada de Ouro Preto do Oeste. Sua atuação na Câmara Federal reflete compromisso e dedicação com nossa cidade, contribuindo para o desenvolvimento de ações fundamentais como essa,” disse.

Ao encerrar o evento, Cristiane Lopes comprometeu-se seguir o trabalho para atender às necessidades da população. “Meu compromisso é continuar trazendo resultados concretos, como este, que faz a diferença na vida das pessoas e fortalece nossa Rondônia. Podem ter certeza de que seguirei firme nessa missão, sempre ao lado de quem mais precisa”.