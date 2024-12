Douglas Vaz, fundador e presidente da Vaz Desenvolvimento Imobiliário que também preside o Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Espírito Santo (Sinduscon-ES), esteve em Brasília para participar dos dois mais importantes eventos da construção civil nacional.

No dia 26/11, aconteceu o 99ª edição do Encontro Nacional da Indústria da Construção (ENIC) e no dia 27/11, aconteceu o 14º Encontro Nacional da Indústria (ENAI). “Neste evento, reforçamos nosso compromisso com a sustentabilidade e a inovação na construção civil.

A colaboração entre empresas, governo e sociedade é essencial para criarmos soluções que beneficiem o desenvolvimento urbano e econômico do Brasil”, destacou Douglas Vaz.

Promovido pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), o ENIC é o maior e mais relevante evento do setor no Brasil, destacando-se no calendário anual da construção civil e da incorporação imobiliária.

Já o ENAI trouxe o tema “Neoindustrialização e Redução do Custo Brasil: uma indústria para um futuro sustentável”. Ambos os eventos são plataformas essenciais para reunir líderes do setor da construção, autoridades governamentais e representantes de entidades. O objetivo é fomentar a discussão sobre a colaboração entre os setores público e privado diante dos desafios econômicos e sociais que o Brasil enfrenta.