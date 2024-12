Mais de 900 atendimentos gratuitos nas áreas de saúde, emissão de documentos, beleza, lazer, adoção de animais de estimação, entre outros, foram realizados no último sábado (30), durante o projeto “Coração em Ação”, idealizado pela deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil), na Escola Jorge Vicente Salazar, localizada na zona Sul de Porto Velho.

Segundo o parlamentar, seu ingresso na vida pública foi motivado pelo desejo de ajudar as pessoas e transformar a vida das famílias que mais aconteceram. “O ‘Coração em Ação’ é exatamente isso. Esse projeto traduz a minha essência. Política é a arte de servir, de cuidar, proteger, enfim. Só faz o bem quem tem esse amor pelas pessoas, quem tem essa vontade de ajudar no coração”, disse.

Na sua terceira edição, o projeto é um misto de solidariedade ao próximo. Durante seu discurso, Ieda Chaves fez questão de considerar o comprometimento de bolsas de parceiros (públicos e privados) e voluntários. “Agradeço a todas as pessoas que atuaram voluntariamente, profissionais de diversas áreas, e que fizeram parte desta ação do bem, que é uma ação de amor”, complementou.

Benefícios às pessoas

“Acho que é uma ação muito bacana, algo que eu nunca tinha feito [massagem]. Fiz hoje e foi muito bom. Só tenho gratidão por tudo o que as pessoas estão fazendo. Que essa ação continue acontecendo em diversos bairros”, contribuiu a cuidadora escolar, Deise Chaves, que também aproveitou o dia para receber revitalização facial.

Voluntariado

Já Sueli Souza, que atua como voluntária desde a primeira edição, contou que o projeto atende vários bairros da cidade e, principalmente, as pessoas que, durante a semana, não têm tempo para resolver alguns problemas pessoais. “Então, essa ação idealizada pela deputada Ieda Chaves é muito importante para a nossa população, e é bom poder ajudar as pessoas que precisam do nosso atendimento. Eu me sinto realizada”, expôs.