O prefeito de Corumbiara, Leandro Vieira, esteve em Brasília nesta semana para tratar de projetos importantes para o município.

Durante a viagem, ele visitou gabinetes de senadores e deputados federais e destacou avanços nas parcerias com o Governo Federal, especialmente na área de habitação e infraestrutura.

Um dos pontos principais da agenda foi o acompanhamento do cadastro feito pelo município no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), voltado para a construção de casas populares. De acordo com o prefeito, a iniciativa já avançou com a liberação inicial de 24 unidades habitacionais, mas ainda depende de novos passos para assegurar os recursos necessários à execução completa do projeto.

“Estamos acompanhando cada etapa junto ao Governo Federal para que esse sonho se torne realidade. A construção de casas populares é fundamental para reduzir o déficit habitacional de Corumbiara e atender à população mais necessitada do apoio do poder público”, afirmou Leandro Vieira.

Além disso, o prefeito aproveitou a ocasião para agradecer o apoio do senador Marcos Rogério, que tem contribuído com ações importantes para o município, como o início das obras de asfaltamento em Corumbiara. “Essas parcerias são essenciais para levarmos melhorias concretas à nossa população”, destacou.

A agenda em Brasília reflete o compromisso da administração municipal em buscar recursos e acompanhar de perto projetos que impactem diretamente na qualidade de vida dos moradores de Corumbiara. A expectativa é que os esforços do prefeito e da equipe resultem em avanços significativos nas áreas de habitação e infraestrutura nos próximos meses.

>>>Vídeo: