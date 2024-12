Na tarde desta terça-feira, 3 de dezembro, Maria da Conceição, moradora da Linha Itaúba, nas proximidades da chácara do Rizadinha, entrou em contato com a redação do Extra de Rondônia para expressar sua indignação com a Energisa.

De acordo com a produtora rural, a interrupção no fornecimento de energia elétrica ocorreu na última sexta-feira, 29 de novembro, por volta das 16h.

Logo após o apagão, Maria tentou contato com a Energisa por meio dos canais de atendimento disponibilizados pela empresa. Apesar de realizar várias tentativas, até o momento nenhuma equipe foi enviada ao local para solucionar o problema.

A situação tem causado prejuízos à moradora, que precisou descartar alimentos que necessitavam de refrigeração, já que ficaram impróprios para consumo.

Maria da Conceição faz um apelo à Energisa para que tome providências e envie uma equipe ao local. Segundo ela, em muitos casos, o problema é simples, como o desarme de uma chave fusível (popularmente conhecida como “canela”) no transformador.