A deputada estadual Rosangela Donadon, do União Brasil, tem se destacado na luta pela melhoria da educação no município de Urupá, Rondônia.

Recentemente, foram empenhados recursos destinados à aquisição de kits escolares, que visam atender à Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Essa iniciativa é fundamental para garantir que os alunos da rede municipal tenham acesso aos materiais necessários para o desenvolvimento de suas atividades pedagógicas.

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Urupá é responsável por coordenar e monitorar as atividades educacionais, atendendo atualmente cerca de 1.594 alunos. As instituições de ensino do município, que vão desde a educação infantil até o 9º ano do ensino fundamental, enfrentam desafios diários em termos de infraestrutura e recursos. A proposta de aquisição de kits escolares surge como uma resposta a essas necessidades, proporcionando a todos os estudantes materiais de qualidade de forma igualitária.

Os kits escolares têm como objetivo auxiliar nas atividades escolares, garantindo que todos os alunos, independentemente de sua condição socioeconômica, tenham acesso a materiais essenciais. A proposta prevê a aquisição de 1.080 kits, que serão distribuídos nas escolas municipais, beneficiando diretamente os alunos e contribuindo para um ambiente de aprendizado mais efetivo.

Os kits serão divididos em três módulos, cada um destinado a diferentes faixas etárias e níveis de ensino. O Kit Módulo 1, voltado para a creche berçário, incluirá itens como caderno de desenho e cartografia, massa de modelar, cola plástica, tinta guache e giz de cera. O Kit Módulo 2, destinado aos alunos do 1º, 2º e 3º ano do ensino fundamental, conterá apontador, caderno brochurão, canetinhas, lápis de cor, régua, tesoura e borracha. Por fim, o Kit Módulo 3, voltado para os alunos do 6º ao 9º ano, incluirá caderno universitário, canetas esferográficas, lápis grafite, tesoura e outros materiais.

A deputada Rosangela Donadon expressa sua gratidão à secretária de Educação, Ana Pacini, pelo trabalho incansável em prol da educação no município, e ao governador coronel Marcos Rocha, por seu apoio contínuo às iniciativas que visam melhorar a qualidade do ensino em Urupá.

A ação da deputada Rosangela Donadon em prol da educação em Urupá é um passo significativo rumo à valorização do ensino. A aquisição dos kits escolares representa não apenas um investimento em materiais, mas também um investimento no futuro das crianças da cidade.

Com apoio e comprometimento, é possível transformar a realidade educacional e garantir um ambiente propício ao aprendizado e à formação de cidadãos conscientes e preparados para enfrentar os desafios do futuro.