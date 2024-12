No último sábado, 30 de novembro, o deputado estadual Cássio Gois (PSD), membro da Comissão de Agropecuária e Política Rural, realizou mais uma importante entrega para o fortalecimento da produção cafeeira no estado de Rondônia.

Em uma cerimônia que reuniu produtores locais e representantes da Associação Rural ASPRUSA, foi inaugurado um secador de alta capacidade, um equipamento projetado para dobrar a capacidade de produção de café na região.

“Estamos entregando aqui um secador de alta capacidade, que vem com o maior suporte possível para o produtor. Isso vai permitir que o setor cafeeiro desta região não só dobre sua produção, mas também eleve os padrões de qualidade e competitividade do nosso café”, destacou o deputado Cássio Gois durante o evento.

O equipamento reflete o compromisso do parlamentar com o desenvolvimento do setor agrícola e a valorização dos produtores rondonienses. A iniciativa vai além da melhoria na infraestrutura, representando também uma oportunidade para os agricultores ampliarem seus investimentos e alcançarem novos mercados, afirmou o parlamentar.

A cidade de Cacoal, também intitulada como Capital do Café, é reconhecida por sua tradição no cultivo de café e desempenha um papel estratégico na economia de Rondônia. O novo secador é uma ferramenta essencial para atender à crescente demanda por cafés de qualidade, reduzindo os custos operacionais e otimizando o processo de secagem, um dos mais cruciais para garantir o padrão final do produto.

O deputado Cássio Gois reafirmou seu compromisso com o setor e destacou que outras ações estão sendo planejadas para beneficiar a agricultura familiar e a produção em larga escala na região. “Seguimos trabalhando para potencializar as riquezas de Rondônia. Nosso café já é reconhecido nacionalmente e fora do país, e iniciativas como essa garantem que continuemos a ser uma referência no setor”, concluiu.