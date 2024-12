Uma série de obras para aprimorar a infraestrutura urbana do município de Pimenteiras do Oeste, a exemplo, da reforma do Centro de Atendimento ao Turista (CAT), ampliação da rampa de acesso ao Porto Municipal e a pavimentação com blocos de concreto sextavados em uma importante avenida da cidade, estão sendo realizadas pelo governo de Rondônia.

De iniciativa da Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos (Seosp), em parceria com o Executivo Municipal de Pimenteiras, as melhorias visam criar um espaço mais acolhedor e funcional, atraindo visitantes e fortalecendo o turismo como motor ao desenvolvimento econômico da cidade.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, salientou a relevância das obras para o desenvolvimento regional. “Os investimentos reforçam o empenho da gestão em melhorar a infraestrutura das cidades do estado, proporcionando mais qualidade de vida à população e impulsionando o crescimento econômico local”, afirma.

Com um investimento de R$ 295.693,00, o Centro de Atendimento ao Turista (CAT) está passando por uma reforma completa, que inclui: reparos no telhado e forro; adaptação dos banheiros para acessibilidade; substituição de pisos danificados; nova pintura em todo o prédio; implantação de um sistema de combate a incêndios.

Com o intuito de melhorar a infraestrutura e segurança, a ampliação da rampa de acesso ao Porto Municipal recebeu um investimento de R$ 153.131,35. A obra contempla melhorias na estrutura da rampa, instalação de guarda-corpo e nova pintura, garantindo mais segurança e funcionalidade para embarques e desembarques.

A pavimentação com blocos de concreto sextavados está transformando a realidade dos moradores de um conjunto habitacional. Com ruas pavimentadas e um investimento de R$ 650.880,95, a comunidade pode usufruir de mais conforto, segurança e qualidade de vida.

O secretário da Seosp, Elias Rezende, enfatizou a importância da infraestrutura em geral. “As obras representam um avanço significativo para o município, reforçando o trabalho do governo de Rondônia com investimentos em infraestrutura que promovem o desenvolvimento local e melhora a vida da população”, encerrou.