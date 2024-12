O senador Jaime Bagattoli (PL) foi eleito, nesta terça-feira (3), o vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) no Senado Federal, considerada a maior e mais influente frente parlamentar do Congresso Nacional.

“Essa não é uma conquista só minha, mas de todo o setor produtivo de Rondônia e do Norte que agora passam a ter um representante na vice-presidência da FPA, que hoje é a maior frente parlamentar do país. Eu espero, com a minha experiência como produtor rural na região Norte, contribuir para diversas pautas e demandas de interesse do nosso produtor brasileiro”, afirma o senador.

No mesmo dia, também ficou definido que o deputado federal Pedro Lupion (PP-PR) segue na presidência da frente parlamentar. Atualmente, a FPA reúne 290 deputados federais e 50 senadores. Além da temática do agro, a frente também pauta temas ligados à produção e financiamento rural, infraestrutura e sustentabilidade.

Com esse passo, o senador Jaime Bagattoli se fortalece na disputa do próximo ano para se tornar presidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária (CRA) do Senado Federal, onde atualmente Jaime é vice-presidente.