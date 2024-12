A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Rondônia concluiu, no mês de novembro, as Operações Domiduca e Vozes Suprimidas, realizadas em todo o estado com o objetivo de combater a exploração e o abuso sexual de crianças e adolescentes.

Embora tenham abordagens distintas, ambas as iniciativas focam na proteção de menores em contextos vulneráveis.

A Operação Domiduca, parte de uma ação nacional, concentrou-se em estabelecimentos localizados ao longo de rodovias federais e áreas de interesse da União, com foco no enfrentamento à exploração sexual. Já a Operação Vozes Suprimidas, pioneira e de caráter local, teve um enfoque educativo, realizando palestras em escolas para conscientizar crianças e adolescentes sobre como identificar e denunciar situações de abuso e exploração sexual.

As operações resultaram em importantes ações de prevenção e repressão. Durante as investigações e abordagens, foram identificados:

03 casos de estupro de vulnerável

05 casos de importunação sexual

04 ocorrências de submeter criança ou adolescente à prostituição ou exploração sexual

07 casos de fornecimento de produtos causadores de dependência a menores

Além disso, mais de 300 crianças e adolescentes participaram de palestras educativas durante a Operação Vozes Suprimidas. Essas ações orientaram os jovens a reconhecer sinais de abuso, enfatizando a importância de uma rede de apoio em cada município.

As iniciativas contaram com a parceria de instituições como o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE-RO), a Defensoria Pública (DP-RO), o Ministério Público (MP-RO), a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-RO), a Secretaria Municipal da Assistência Social (SEMASF) de Porto Velho, os Conselhos Tutelares de Ariquemes e Vilhena, além de psicopedagogas locais, que foram fundamentais para o sucesso das operações.

Os policiais envolvidos receberam treinamentos especializados para atuar com sensibilidade e segurança, tanto no acolhimento e escuta das vítimas quanto na condução de palestras e identificação de sinais de risco em ambiente escolar.

DURANTE AS AÇÕES, TAMBÉM FORAM REGISTRADAS OUTRAS OCORRÊNCIAS:

Prisão de dois foragidos com mandados por homicídio duplamente qualificado e roubo

Detenção de um homem por conduzir veículo sob efeito de álcool e drogas

Uma ocorrência de lesão corporal leve

RONDÔNIA NO CENÁRIO NACIONAL

Dados do 18º Anuário Brasileiro de Segurança Pública revelam que o Brasil registrou um estupro a cada seis minutos em 2023, totalizando 83.988 casos — um aumento de 6,5% em relação a 2022, marcando um recorde alarmante. A maioria das vítimas são mulheres, e os agressores, frequentemente, pertencem ao círculo familiar.

Rondônia se destaca negativamente com uma taxa de 107,8 casos por 100 mil habitantes, sendo um dos estados com maior índice de estupros e estupros de vulneráveis no país.

COMPROMISSO COM A PROTEÇÃO

As Operações Domiduca e Vozes Suprimidas reafirmam o compromisso da PRF em combater a exploração sexual de menores e em promover um ambiente mais seguro para as crianças e adolescentes de Rondônia, integrando ações de repressão e conscientização social.