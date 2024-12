O Sicoob, instituição financeira cooperativa, teve sua classificação de crédito elevada pela Fitch Ratings, conquistando a nota “Triple A” (AAA’), o mais alto grau atribuído por agências de classificação de risco de crédito.

Esse reconhecimento, concedido por uma das três maiores agências do mundo, reflete a solidez financeira, a gestão eficiente e a responsabilidade da instituição, além de reforçar a confiança dos cooperados e do mercado nas operações do Sicoob.

A Fitch Ratings elevou o rating do Sicoob, destacando a manutenção de sólidos indicadores financeiros e sua atuação em um ambiente operacional estável e sustentável. A agência ressaltou que o modelo cooperativo tem sido um diferencial estratégico, permitindo ao Sicoob ampliar sua escala, fortalecer a geração de receitas e manter captações estáveis de depósitos. Essa avaliação positiva foi fundamentada em uma análise criteriosa da saúde financeira da instituição, com destaque para sua liquidez, governança e capacidade de gestão de riscos.

Rubens Rodrigues Filho, diretor de Riscos e Controles do Sicoob, afirma que a elevação da avaliação pela Fitch Ratings reflete a robustez financeira da instituição e a eficácia de sua gestão de riscos. “Essa classificação atesta o alinhamento do Sicoob com os mais altos padrões de governança corporativa, resiliência operacional e solidez patrimonial. Reforça nosso compromisso com a entrega de soluções financeiras eficientes e personalizadas, sempre norteadas pelos princípios cooperativistas e pela sustentabilidade de longo prazo”, destaca.

Com essa avaliação de “Triple A”, o Sicoob se consolida como um dos principais players no mercado financeiro. “Esse reconhecimento reflete o sucesso de nossas estratégias de gestão de capital e mitigação de riscos, que nos permitem atender às demandas de um mercado exigente e assegurar nossa capacidade de adaptação e inovação em um ambiente de negócios cada vez mais complexo e competitivo”, acrescenta o executivo.