O relógio já não é mais o único artefato que pode fornecer o tempo, hoje basta tirar o celular do bolso e olhar as horas. Mas um relógio é o símbolo do tempo, e usar um demonstra simplesmente o fato de que se respeita e compreende a importância que o tempo tem.

Na atualidade a tecnologia faz com que seja possível dispor de um relógio digital smartwatch, um dispositivo eletrônico usado no pulso que geralmente funciona conectado a um telefone celular e de forma interativa e autônoma. O relógio desempenha um papel predominante, um elemento chave no quotidiano, pois cada vez mais a otimização do tempo no dia a dia tem um papel fundamental na rotina pessoal.

Utilizados como acessórios inicialmente, com o passar do tempo começaram a adquirir um papel cada vez mais relevante no planeamento diário com sua integração na vida quotidiana.

Claro que o relógio de pulso evoluiu de maneiras diferentes até se tornar o que se conhece hoje como smartwatches. Os relógios inteligentes não só têm a função de mostrar a hora ou definir um alarme. A partir deles se pode acessar os dados armazenados no celular e sincronizar a atividade de ambos os dispositivos para ver o que acontece e, através do smartwatch, ver o telefone discando. Simplesmente pressionando a tela do smartwatch se pode receber e-mails, tocar música, consultar o whatsapp ou atender uma ligação.

Como os smartwatches Garmin ajudam a acompanhar sintomas e mudanças no corpo

Existem vários modelos, alguns com funções mais básicas e cotidianas e outros com funcionalidades mais complexas que permitem acessar diversas informações, se manter atualizado com as atividades cotidianas e até hiperconectado com o que está acontecendo no smartphone e também no corpo. No caso do smartwatch garmin feminino, por exemplo, ele possui entre outros recursos funções especiais para monitoramento de saúde, ciclo menstrual e rastreador de gravidez, para poder registrar sintomas, como se sente a cada dia e aprender como muda o corpo e como podem ajudar os exercícios e a nutrição. A bateria destes relógios inteligentes costuma durar entre 3 e 7 dias, dependendo do uso que lhe é dado, do modelo e da marca escolhida. Mas para recarregá-lo, como acontece com o dispositivo móvel, basta mantê-lo conectado a uma fonte de energia e depois de um tempo estará pronto para ser usado novamente.

Garmin e a precisão no monitoramento das métricas fisiológicas durante o sono

Muitas coisas acontecem no corpo enquanto se dorme, embora não se possa perceber.

As células são reparadas, moléculas como proteínas e hormônios ficam liberadas e os níveis de energia se restauram enquanto se passa pelas diferentes fases do sono. Daí a importância de monitorar as métricas fisiológicas. Usar o smartwatch Garmin enquanto se dorme não permite apenas aproveitar recursos como a classificação do sono, também as melhorias na precisão de outros dados que requerem monitoramento 24 horas por dia para ter uma ideia real de como está funcionando o corpo. Uma função essencial ligada diretamente à saúde mental e física é o sono. Não dormir o suficiente está associado a doenças cardíacas, hipertensão, diabetes tipo 2 ou problemas de saúde mental. Verificar todas as manhãs no Garmin dará uma avaliação de quão bem se dormiu durante a noite com base em diferentes fatores e permitindo fazer ajustes como beber menos cafeína ao longo do dia ou ir para a cama mais cedo. Um recurso exclusivo dos smartwatches Garmin é Body Battery, uma visão em tempo real dos seus recursos energéticos.

Garmin e a análise do estresse e sono: o impacto na sua saúde física e mental

Desenvolvido pela Firstbeat Analytics -de propriedade da americana Garmin-, a medição da bateria do corpo reflete no estresse, atividade física, descanso e sono, e como afeta seus níveis de energia cada um. O número do Body Battery, numa escala de 1 a 100, indicará o quão pronto se está, em um momento específico, para enfrentar um desafio ou o quão pronto está para descansar. Os smartwatches Garmin fornecem também durante todo o dia dados de monitoramento cardíaco usando o sensor óptico de tecnologia de frequência cardíaca Garmin Elevate integrado na parte traseira do dispositivo. Ele detecta a frequência cardíaca brilhando uma luz verde através da pele que é refletida por glóbulos vermelhos nos vasos sanguíneos da derme. Os wearables Garmin normalmente medem a frequência cardíaca em repouso -FCR- enquanto se dorme, não muito antes de acordar geralmente. A FCR pode variar entre 60 e 100 bpm para adultos normais, embora os dados da Garmin mostram que menor tende a ser a FCR quanto mais ativa uma pessoa é, o que se reflete numa boa aptidão cardiorrespiratória, baixo estresse e sono de qualidade. Um smartwatch Garmin também pode funcionar como um oxímetro de pulso que estima a quantidade de oxigênio na corrente sanguínea em um momento específico enquanto ele viaja pelo corpo no sistema circulatório. Ativando a ferramenta Pulse Ox para medir o sangue oxigenado enquanto se dorme lhe dará uma ideia de quão bem coração, pulmões e sangue funcionam juntos.

Um mundo de dados fisiológicos está ao alcance do pulso com um smartwatch Garmin. É só deixar o relógio ligado, na próxima vez que for dormir, para que ele faça seu trabalho da melhor maneira possível.