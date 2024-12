Mais um Natal se aproxima e, como é costume, efetivos do Corpo de Bombeiros (CB) se mobilizam e iniciam a tradicional campanha para alegrar as famílias vilhenenses.

Nesta semana, o Major Luiz Antônio Bueno e o Tenente da reserva Natalino Luiz visitaram a redação do Extra de Rondônia para falar um pouco sobre a campanha que é realizada há 27 anos no município.

Disfarçado de “Papai Noel”, Natalino, que mora alguns anos numa cidade do Mato Grosso, está em Vilhena para a realização de mais uma etapa da campanha, que, desta vez, se intitula “Unindo Forças para deixar uma criança feliz”. “São 27 anos de tradição desta festa que o Corpo de Bombeiros de Vilhena realiza sem medir esforços para fazer uma criança feliz. Assim como anos anteriores, agora pretendemos atender a mais de mil crianças com apoio do empresariado local que ama esta terra. O CB tem uma equipe que está recepcionando as cartinhas até o dia 12 de dezembro”, informa Antônio Bueno.

Natalino Luiz lembra das experiências de ser o “Papai Noel” nas festas natalinas. “Durante as visitas, às vezes, não há como segurar as lágrimas para algumas situações. É uma grande alegria perceber o sorriso de uma criança quando recebe um presente de Natal. Nossa missão é salvar vidas, mas temos esse compromisso muito importante com a sociedade”, destaca.