Nos últimos dias 23 e 24 de novembro de aconteceu a “Iª Copa Multibat de Karatê”, organizada pela academia Pequeno Dragão. O evento contou com a participação de mais de 170 atletas e registrou 210 inscrições, consolidando-se como um marco significativo para o esporte na região.

Em entrevista ao Extra de Rondônia, Bruna Bento Vilela, sensei da Pequeno Dragão, destacou a relevância do evento: “A competição foi uma oportunidade única para nossos atletas mostrarem suas habilidades e evoluírem no esporte. Estamos muito satisfeitos com o resultado e com a participação de todos.”

Bruna também ressaltou que, com o sucesso da Iª Copa Multibat de Karatê, a expectativa é de que novas edições sejam realizadas, fortalecendo ainda mais a prática do karatê em Vilhena e promovendo o desenvolvimento de atletas locais. “O engajamento comunitário e institucional é essencial para a continuidade de projetos como este, pois são fundamentais para o crescimento do esporte e a valorização de nossos atletas”, finalizou.

>>> Clique na imagem para ampliar >>>