Mais 60 ruas do município de Cacoal estão sendo contempladas com pavimentação asfáltica. Os recursos foram assegurados pelo deputado estadual Cirone Deiró (União Brasil), por meio de convênios, emendas parlamentares e pelo programa Tchau Poeira, desenvolvido pelo Governo do Estado.

Atualmente as máquinas estão trabalhando nas ruas Hide Sharff, Projetada, Ismael Cury, Guilherme de Almeida, Professora Emília Núbia de Oliveira, na Avenida Sete de Setembro e na Linha É.

Cirone afirmou que o governador coronel Marcos Rocha, tem sido um grande parceiro de Cacoal, na viabilização dos investimentos que estão sendo direcionados ao município. Segundo o deputado, o prefeito Adailton Fúria também tem trabalhado com seriedade, na aplicação dos recursos. “É um trabalho de parceria, que traz benefícios para toda a população do nosso município”, afirmou.

O Residencial Morada do Bosque é um dos bairros beneficiados com recursos viabilizados pelo deputado. Além da pavimentação das ruas Hide Sharff e Ismael Cury, os moradores foram contemplados com uma praça, denominada Bosque do Tarzan. “O vereador Zivan Almeida está realizando um importante trabalho em Cacoal e tem sido um grande defensor desse bairro”, disse Cirone.

Os moradores do bairro estão satisfeitos com as melhorias recebidas. “Sem dúvida esses investimentos beneficiam a todos nós que moramos aqui, porque vamos deixar de sofrer com a lama e com a poeira”, disse Marcos Roberto.