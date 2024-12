A engenheira eletricista Luana Carine Borges de Souza, egressa do curso de Engenharia Elétrica da Faculdade Metropolitana de Rondônia, foi convidada pelo Ministério da Educação (MEC) para ser palestrante na 4ª Semana Nacional de Educação Profissional e Tecnológica, realizada recentemente em Brasília.

O evento, sediado no Estádio Mané Garrincha, reuniu especialistas para debater temas relevantes da educação tecnológica.

Durante a atividade “Construindo futuros: empregos verdes, dignos e digitais para as juventudes”, parte do Projeto “Profissionais do Futuro – Competências para a Economia Verde”, Luana compartilhou suas experiências. O projeto visa ampliar a empregabilidade de jovens, mulheres e pessoas em situação de vulnerabilidade em setores estratégicos como energias renováveis, eficiência energética, bioeconomia e economia circular. Além disso, busca desenvolver competências digitais e educacionais dos alunos do curso Técnico em Eletrotécnica, inicialmente implementado na unidade SENAI CETEM, em Porto Velho.

O projeto piloto de digitalização foi realizado no âmbito do “Profissionais do Futuro”, da GIZ, com apoio do Ministério Federal da Cooperação Econômica e do Desenvolvimento (BMZ) da Alemanha, em parceria com o MEC e o SENAI. Luana destacou a importância das capacitações que recebeu, enfatizando o impacto positivo em sua formação profissional e na aplicação prática dos conhecimentos adquiridos.

A Faculdade Metropolitana de Rondônia parabeniza Luana Carine por sua dedicação e empenho, que resultaram nesse reconhecimento nacional. Sua trajetória exemplifica o compromisso da instituição em formar profissionais qualificados e engajados com o desenvolvimento sustentável e tecnológico do país.