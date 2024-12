O prefeito eleito de Ji-Paraná, Affonso Cândido, e o senador Marcos Rogério anunciaram, nesta quarta-feira (04/12), a liberação da primeira parcela do recurso destinado à construção do novo Hospital Regional de Ji-Paraná.

Em uma reunião no gabinete do senador em Brasília, foi confirmada a destinação de R$ 48 milhões para o início das obras.

“A construção do novo hospital é uma prioridade para Ji-Paraná, e estamos dando o primeiro passo para concretizar este grande sonho. A nossa população merece um espaço moderno e estruturado para atendê-la com qualidade”, destacou Marcos Rogério.

Prefeito eleito pelo Partido Liberal, Affonso Cândido agradeceu a parceria do senador e afirmou que este é apenas o início de um grande projeto. “A primeira parcela já está garantida, mas o compromisso é de R$ 100 milhões para a construção do novo hospital. Vamos trabalhar com agilidade para que, a partir de janeiro, iniciemos o projeto e as obras necessárias. A população de Ji-Paraná espera por esse hospital há muitos anos, e vamos entregar uma unidade de saúde moderna, com atendimento de qualidade e infraestrutura que a cidade merece”, afirmou o prefeito.

O novo hospital é uma das grandes demandas do município, que enfrentava dificuldades com a estrutura do hospital municipal atual. A nova unidade de saúde promete resolver problemas históricos de atendimento e ampliar a capacidade de atendimento à população, com ênfase em pronto-socorro e pronto-atendimento.

O senador Marcos Rogério ressaltou que a parceria entre as esferas estadual e federal é essencial para a realização de projetos importantes como esse, que visam melhorar a qualidade de vida da população.

“Ji-Paraná merece uma saúde de qualidade, e é por isso que estou comprometido em continuar buscando recursos para esta e outras obras que beneficiem nossa região. O trabalho para garantir o Hospital Regional de Ji-Paraná já começou, e com a força da união entre a gestão municipal e o nosso mandato, vamos transformar a saúde da cidade”, concluiu o senador.