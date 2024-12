Nesta quarta-feira (4), a Vaz Desenvolvimento Imobiliário promoveu a inauguração oficial do Bistrô do Barão, localizado na Vila do Barão, em Barra de Mangaraí, Santa Leopoldina. O espaço é voltado para eventos privados da desenvolvedora capixaba.

O evento contou com uma coletiva de imprensa no centenário Casarão histórico, recentemente revitalizado para preservar sua arquitetura do século XIX e homenagear a memória de Afonso Cláudio, o primeiro governador do Espírito Santo.

A programação incluiu um tour guiado pelo casarão, destacando sua importância histórica e cultural, seguido de um almoço exclusivo para os convidados. Além disso, os jornalistas tiveram a oportunidade de conhecer o Condomínio Fazenda Barão do Império, um empreendimento pioneiro no Brasil que une moradia de alto padrão, agroindústria sustentável e lazer integrado com a natureza, consolidando o conceito de condomínio agro gastronômico.

ROTA TURÍSTICA

A Rota turística das Três Santas é berço de desenvolvimento da capixaba Vaz, a empresa que atua de leste a oeste do Brasil no mercado imobiliário há 27 anos. Nesta atmosfera do campo, Douglas Vaz, fundador e presidente da VAZ Desenvolvimento Imobiliário, mirou o progresso econômico e cultural local, desde 2022 quando lançou o primeiro condomínio agro gastronômico do Brasil. O local foi escolhido a dedo, tendo como princípio as belezas naturais, fácil acesso da região metropolitana da Grande Vitória e o potencial de valorização da região, proporcionando de maneira inovadora um novo modelo de moradia no Condomínio Fazenda Barão do Império, onde foi berço da colonização, cercado por famílias dedicadas a cultura agrícola, que inspirou a essência conceitual do condomínio.

A VILA DO BARÃO

Dando as boas-vindas ao condomínio, na área vizinha à portaria do condomínio, hoje funciona um complexo de lazer, cultura e gastronomia, chamado Vila do Barão. No local, aberto ao público, há atrações para toda a família, como a Fazendinha do Barão: uma experiência de interação com animais como pônei, mini boi, porquinhos, lhamas, cavalo, cobra, coelho, aves, entre outros. Logo ao lado, funciona a peixaria Barra do Mangaraí, que comercializa as famosas tilápias frescas do criadouro local e alguns produtos da região. O cartão-postal fica por conta do centenário Casarão, revitalizado recentemente com arquitetura preservada e suas portas e janelas enormes.

O Casarão histórico tem origem no início do século XIX, com arquitetura imponente que testemunhou capítulos marcantes da história capixaba, também o berço de Afonso Cláudio de Freitas Rosa, o primeiro governador do Espírito Santo, nascido no local em 2 de agosto de 1859. Com 211 anos de existência, suas espessas paredes de pedra e madeira guardam memórias do período colonial, bem como seus desafios e transformações na história do Espírito Santo e do Brasil. Suas origens datam de 1813, quando fazia parte das sesmarias do Tenente Francisco José de Barros Lima.

Atualmente, o Casarão se destaca como um ponto de conexão entre o passado e o presente. No andar térreo, foi desenvolvido o projeto do Bistrô do Barão que é inaugurado neste dia 04 de dezembro de 2024, em encontro exclusivo para a imprensa convidada. O ambiente foi minuciosamente planejado para ser um espaço de eventos exclusivos promovidos pela Vaz Desenvolvimento Imobiliário aos clientes da Fazenda Barão do Império e convidados, para uma experiência que une gastronomia e cultura. Pelas mãos do artista plástico Mauro Tacchetto, o bistrô manteve o estilo arquitetônico da época e a ambientação eclética com influência da Art Nouveau. “O projeto resgata a estética da Belle Époque, período que se estendeu aproximadamente de 1870 até o início da Primeira Guerra Mundial”, reforça o artista. Com elementos esculpidos à mão e desenhos no vitral, que inspirou a primeira coleção que compõe o mimo de inauguração do Bistrô do Barão, unindo as propostas de gastronomia e cultura. No teto e em cada cantinho do Bistrô, detalhes incríveis compõem o ambiente e proporciona uma experiência única aos visitantes. Entre os atrativos, destaca-se uma curadoria impecável de peças de decoração de antiquário e um deck que oferece uma vista impressionante da paisagem local.

Já no andar superior, funciona o estande de vendas do condomínio Fazenda Barão do Império, primeiro condomínio agro gastronômico do Brasil, idealizado pela Vaz Desenvolvimento Imobiliário. O inovador empreendimento é sucesso de vendas até hoje devido ao seu inigualável conceito que une um condomínio fechado de alto padrão com lotes residenciais de 1.000 a 3.000 metros quadrados, com o melhor da agroindústria, lazer em meio à natureza preservada de Santa Leopoldina. No local, além de apresentar o empreendimento, os visitantes são recebidos com um café colonial com a experiência regional única, uma oportunidade de degustar produtos locais, celebrando os sabores do Espírito Santo.

“A recente revitalização transformou este espaço histórico em um ambiente dinâmico, agora abrigando um bistrô para eventos culturais que permitem uma interação única entre o passado e o presente. Estamos comprometidos em preservar e promover o casarão como um destino turístico de destaque, garantindo que ele continue a enriquecer culturalmente nossa região e a atrair visitantes que buscam compreender a história do Espírito Santo”, acrescentou Douglas Vaz, presidente e fundador da empresa.

Localizada estrategicamente a apenas 35 minutos de Vitória, Santa Leopoldina se fortalece como destino turístico, atraindo visitantes interessados na rica herança histórica e os recursos naturais da região, como belíssimas cachoeiras. A antiga Fazenda Barra de Mangaraí, hoje Vila do Barão, com sua beleza cênica e estrutura preservada, é o ponto de partida perfeito para descobrir um importante capítulo da história do Brasil que por ali passou, como a economia escoada pelo rio Mangaraí, afluente do Rio Santa Maria, incluindo imigrantes e famílias que ajudaram a moldar a cultura capixaba e a economia nacional no período colonial.

Diz-se que o casarão pode esconder um tesouro em seu interior, um mistério que aumenta a aura de fascínio que envolve o local.

O Casarão Histórico da Vila do Barão é mais do que um destino, é um convite para explorar as raízes, a cultura e a beleza do Espírito Santo. Seja para relaxar em meio à natureza, realizar ensaios fotográficos numa paisagem natural exuberante, que garante um cenário ao ar livre incrível, ou para descobrir os segredos de um patrimônio centenário, o local promete momentos inesquecíveis para todos os visitantes.

BREVE HISTÓRIA DE AFONSO CLÁUDIO

Segundo registros históricos, Afonso Cláudio nasceu na propriedade da antiga Fazenda Mangarahy, hoje Vila do Barão. Originário de família de produtores rurais, Affonso Claudio de Freitas Roza é filho de José Cláudio de Freitas Rosa e de Rosa Cláudio de Freitas Rosa. Ao longo de sua vida, foi protagonista de grandes movimentos abolicionistas e republicanos, escreveu em jornais sobre a causa abolicionista. Dentre os nossos defensores da Abolição, foi o mais atuante. Em 1883, aos 24 anos de idade, se formou em ciências jurídicas e sociais na Faculdade de Direito do Recife e voltou ao Espírito Santo e participou da fundação da Sociedade Libertadora Domingos Martins em 1883. Casou-se com Maria Espíndola de Freitas Rosa, foi procurador fiscal dos Feitos do Tesouro Provincial e 4 anos depois começou a lecionar geografia e história universal. Após a Proclamação da República em 15 de novembro de 1889, foi empossado como governador do estado do Espírito Santo em 20 de novembro. Em 1891 tornou-se desembargador e, logo depois, presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo e em seguida se tornou procurador-geral do estado (1916-1917). Em 1920 aposentou-se como desembargador e foi morar no Rio de Janeiro. Foi sócio fundador do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo, assim como da Academia Espírito-Santense de Letras, onde foi o primeiro ocupante da cadeira n° 1. Faleceu no Rio de Janeiro, então Distrito Federal, em 16 de junho de 1934.

Inigualável escritor nas áreas de direito, história e sociologia, registrou diversos títulos como “A insurreição do Queimado (1884)”, que registram importantes capítulos da história, contribuiu para construir a memória nesse berço cultural que compõe hoje o Bistô do Barão.

O CONDOMÍNIO FAZENDA BARÃO DO IMPÉRIO

O apelo histórico, cultural e paisagístico da Fazenda Barão do Império, aliado à localização estratégica e ao fácil acesso a partir de Vitória e outros municípios da região metropolitana, torna o empreendimento um atrativo para aqueles que buscam qualidade de vida. É o que aponta o professor Aldo Rezende, doutor em Planejamento Urbano e Regional pelo IPPUR/UFRJ.

“Desde a sua concepção, o hibridismo do projeto urbano-urbanístico, em pleno diálogo com inúmeras possibilidades de vivências e experiências no campo, revela a marca de uma proposta audaciosa que transforma a Fazenda Barão do Império em um atrativo turístico para o Espírito Santo, especialmente para a região de Santa Leopoldina”, afirma Rezende.

O especialista destaca que o empreendimento inaugura uma nova concepção no setor imobiliário. “Com certeza, a Fazenda Barão do Império potencializará o desenvolvimento da região, induzindo novas estratégias de planejamento local e regional, principalmente ao abrir oportunidades para a captação de novos investimentos, geração de trabalho e renda, além do fomento à cadeia produtiva do turismo de base comunitária e sustentável.”

Combinando história, paisagem e inovação, o projeto desponta como um exemplo de integração entre desenvolvimento urbano e valorização do meio rural, apontando para um futuro promissor tanto no mercado imobiliário quanto no turismo capixaba.

Em cenário paradisíaco e atmosfera de interior, com produção local de agricultura e pecuária em lazer exuberante com contato direto com a natureza. Este é o conceito inovador no Brasil, presente no Condomínio Fazenda Barão do Império. O primeiro e único condomínio com este conceito, já é uma realidade e está localizado em Santa Leopoldina, Espírito Santo. Composto por terrenos de 1.000 m² a 3.000 m² destinados à construção de casas para primeira e segunda moradia, o condomínio contará com toda uma estrutura produtiva de fazenda, que já está em fase de implantação e início de produção. Lá está sendo construída toda a estrutura da Unidade de Produção, com equipe dedicada ao funcionamento da agroindústria, responsável pelo cultivo de alimentos frescos direto do campo para a mesa dos futuros moradores. No condomínio, haverá produção de alimentos saudáveis e de qualidade, como geleias das frutas frescas e saborosas, cultivadas sem agrotóxicos e extraídas dos pomares, ovos caipiras, hortifrúti, apiário, queijos especiais, além de lagos para a criação de tilápias.

De acordo com o Presidente e fundador da Vaz Desenvolvimento, Douglas Vaz, “O projeto foi inspirado na cultura do interior de países como Itália, Portugal, Espanha e França, onde há uma integração entre a agricultura de pequena escala, gastronomia, lazer e turismo, viabilizando negócios e preservando as tradições e costumes locais”, explicou.

DOUGLAS VAZ: CONEXÃO COM A NATUREZA. A INSPIRAÇÃO DE SANTA LEOPOLDINA PARA A FAZENDA BARÃO DO IMPÉRIO “Minha infância em Santa Leopoldina sempre foi marcada por uma forte conexão com a natureza. Cresci rodeado por uma paisagem deslumbrante e pela paz do campo, o que me proporcionou experiências únicas e memoráveis. A liberdade de explorar as matas, os rios e aprender sobre a fauna e a flora locais fez com que eu desenvolvesse uma profunda apreciação pelo ambiente natural ao meu redor”, disse Douglas Vaz.

Douglas destacou: “Esse vínculo com a natureza foi uma das grandes inspirações para o projeto da Fazenda Barão do Império. Queríamos criar um espaço onde as pessoas pudessem vivenciar essa mesma conexão que eu tive a sorte de experimentar desde pequeno. O conceito busca justamente isso: integrar a vida moderna com as tradições do campo, oferecendo uma qualidade de vida excepcional”.

O presidente da Vaz acrescenta ainda: “Além disso, a ideia de promover um estilo de vida sustentável, onde os moradores possam desfrutar de alimentos cultivados sem agrotóxicos, mel puro e queijos artesanais, além de explorar trilhas ecológicas e relaxar em meio à natureza, é um reflexo dos valores que aprendi desde criança. É uma honra poder compartilhar um pouco dessa herança natural de Santa Leopoldina com nossos moradores e contribuir para o desenvolvimento turístico sustentável da região.”

A FAZENDA BARÃO DO IMPÉRIO REVOLUCIONOU O CONCEITO DE VIVER BEM NO BRASIL

“As vendas do nosso condomínio Fazenda Barão do Império foram um sucesso desde o lançamento e hoje alcançam indicadores de valorização inigualáveis. Esse projeto é um marco de inovação no Brasil. Nosso projeto integra agro gastronomia, lazer e uma profunda conexão com a natureza, inspirado nas tradições europeias, mas com um toque único e brasileiro. Estamos muito felizes em preparar a entrega da primeira fase, prevista para fevereiro de 2025. Acreditamos que esse empreendimento não só traz um novo conceito de viver, mas também promove o desenvolvimento turístico e econômico sustentável da região. É um privilégio poder contribuir para a preservação e valorização do nosso patrimônio, oferecendo aos nossos moradores uma experiência de vida excepcional.”

O condomínio Fazenda Barão do Império vai contar com uma fantástica estrutura de agroindústria, com criação de vacas leiteiras das raças girolanda e jersey, manipulação de laticínio para produção de queijos especiais, hortifruti sem agrotóxico, apiário com extração de mel de primeira qualidade, ovos caipiras e cinco lagos, sendo um para a produção de tilápias, tudo para o consumo exclusivo dos moradores.

Além de toda a beleza natural e atratividade da região, o empreendimento terá um ambiente de lazer resort para relaxar, praticar esportes e se divertir, o Imperiale Club. Ele vai contar com piscina tropical de borda infinita, com vista panorâmica para o Lago do Barão, piscina infantil, cozinha da baronesa e microcervejaria artesanal, academia, spa center, hidromassagem com água aquecida, sauna, varandas, playground, além de 3.500 metros de trilha ecológica e ciclovia em meio a mais de 650.000 m² de área de mata preservada. O empreendimento é abraçado por uma densa área verde, com traços predominantes de Mata Atlântica. Além disso, passou por um rigoroso estudo de recuperação da área de nascente, que contempla o plantio de 20 mil mudas nativas. Somados ao rico paisagismo do empreendimento, que já acolhe o visitante e morador desde a portaria com 35 palmeiras reais, o condomínio será responsável por mais de 25 mil novos plantios em toda a sua área.

Os cinco lagos presentes no local também terão diversos espaços contemplativos e de lazer: Lago do Barão com píer recebe ainda em dezembro um berçário de peixes das espécies matrinxã, pintado, tambaqui e dourado. Em visita ao local, é possível alimentá-los com ração apropriada. Já no Lago das tilápias, exclusivamente destinado à pesca, já se observa os viveiros. Nos lagos do Sol, da Lua e da Mata, são um convite para um bom piquenique.

Na praça esportiva haverá quadra de tênis, duas quadras de beach tênis, campo de futebol society, sport grill e quadra de bocha. No fish grill, o morador poderá usufruir de um clima ameno à margem do Lago do Barão, com churrasqueiras para preparo de peixes e carnes na brasa, além de desfrutar de toda tranquilidade do redário à sombra das árvores e som dos pássaros.

Todo o empreendimento contará com segurança, portaria com monitoramento e ronda motorizada durante 24 horas, oferecendo total proteção aos moradores. Além disso, entre as normas construtivas do Barão do Império, todo comprador de uma das unidades tem como compromisso plantar no mínimo duas árvores frutíferas e duas de espécies nativas na sua propriedade em até um ano após o início da sua construção. Precisa comprometer-se ainda a implantar em sua edificação o sistema de coleta e adequado armazenamento de água da chuva, no intuito de reaproveitá-la.

O condomínio Fazenda Barão do Império está localizado em Barra do Mangaraí, em Santa Leopoldina, na rota turística das Três Santas. O endereço tem um grande potencial de desenvolvimento turístico. Em um cenário fascinante, com belíssimo relevo montanhoso e cercado pela natureza em meio a paz e tranquilidade do campo.

UNIDADE DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA APOSTA EM SUSTENTABILIDADE E QUALIDADE

De acordo com o engenheiro agrônomo Moysés Veiga, a Unidade de Produção Agrícola será estruturada em três pilares principais, que abrangem desde o cultivo até o processamento dos alimentos.

“O primeiro pilar é a Produção Vegetal, onde serão cultivadas frutas, legumes, verduras e temperos, sempre com práticas de manejo agroecológico sustentável e orgânico. A intenção é garantir produtos de alta qualidade e livres de agroquímicos”, explica Moysés.

Já o segundo pilar, a Produção Animal, inclui vacas leiteiras para a produção de queijos e iogurtes, galinhas caipiras para o fornecimento de ovos, abelhas para a produção de mel e tilápias que serão filetadas e embaladas. “Essas atividades complementam a oferta de alimentos de origem animal, sempre respeitando o bem-estar dos animais e as normas de sustentabilidade”, acrescenta.

O terceiro e último pilar é a Agroindústria, que, segundo Moysés, “são os espaços dedicados ao processamento da produção primária, tanto vegetal quanto animal. Aqui ocorrerão etapas como lavagem, embalagem e preparo dos alimentos para distribuição exclusiva aos moradores, incluindo o funcionamento do Laticínio do Barão, um dos destaques dessa estrutura”.

Moysés reforça que cada área contará com um Supervisor Técnico responsável. Além disso, as Agroindústrias terão uma Coordenação Geral para garantir que todos os processos sejam realizados com os mais altos padrões de qualidade e higiene. “Os produtos seguirão rigorosamente as normas nacionais de produção orgânica, oferecendo características superiores, como cor, sabor e textura, além de serem ecologicamente corretos”, finaliza o engenheiro.

PLANO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL: VAZ INVESTE EM SUSTENTABILIDADE E QUALIDADE DE VIDA

Como parte das práticas socioambientais adotadas pela iniciativa ECOVAZ, a empresa deu início ao plantio de 25 mil mudas de espécies nativas. Com a previsão da continuidade desses plantios, espera-se como resultado a restauração da vegetação nas áreas de preservação permanente, com atenção ainda mais especial na região de recuperação de nascente, além da proteção da biodiversidade da fauna e da flora natural deste ecossistema. “Com esta conexão direta com a natureza, os futuros moradores do empreendimento poderão usufruir de benefícios como a manutenção da qualidade do ar e temperaturas mais amenas, o que favorecerá a prática de atividades físicas e de lazer ao ar livre, além de incrementar a apreciação da paisagem”, disse Amélia Lopes Lima, bióloga responsável na Vaz Desenvolvimento.

Além disso, o condomínio foi projetado com detalhes de soluções paisagísticas que respeitam a vegetação nativa e potencializam a beleza natural do local.