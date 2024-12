Neste sábado, dia 7 de dezembro, Vilhena será palco da inauguração da nova unidade da Barbearia Bretas, a partir das 9h, com uma programação especial planejada para atrair clientes de todas as idades.

Durante o evento, os dez primeiros clientes terão a oportunidade de realizar cortes de cabelo por apenas R$ 1.

Além disso, o evento contará com promoções exclusivas, como um espaço de corte infantil personalizado, além de diversão garantida para as crianças, com pipoca e pula-pula. Para completar a experiência, os DJs Dino e HM animarão o público com música ao vivo.

Durante todo o mês de dezembro, os clientes que realizarem cortes de cabelo ganharão gratuitamente uma hidratação e o serviço de design de sobrancelhas.

O jovem empresário Lucas Garcia Bretas, de 26 anos, é o responsável por esse empreendimento de sucesso. Em entrevista ao Extra de Rondônia, Lucas relembrou o início de sua trajetória e falou sobre sua realização pessoal. “Minha primeira barbearia foi aberta em 2017, na frente de casa. Me sinto realizado, isso sempre foi um sonho para mim! Só não imaginava que alcançaria tudo isso. Sou muito grato pelo apoio da minha família, dos amigos e dos colaboradores que trabalham comigo, até mesmo daqueles que já saíram, pois todos me dão força para continuar”, destacou.

Ele também aproveitou a oportunidade para agradecer à população de Vilhena e fazer um convite especial. “Quero convidar a todos para conhecerem nossa nova unidade. Será um prazer recebê-los neste dia tão especial”.



A Barbearia Bretas conta com três unidades em Vilhena, todas funcionando de segunda a sábado, das 8h às 20h:

Unidade 1: Avenida Sabino Bezerra de Queiroz, 5377, em frente ao Parque Shopping Vilhena.

Unidade 2: Avenida Major Amarante, 3191, Centro.

Unidade 3: Avenida Curitiba, próximo ao semáforo com a 1705.

>>>> Clique na imagem para ampliar >>>>