O prefeito reeleito Adailton Fúria e o vice Tony Pablo Chaves, além de vereadores eleitos e primeiros suplentes, foram diplomados na manhã desta sexta-feira, 6, no plenário da Câmara Municipal em Cacoal.

O ato contou com a presença dos eleitos, familiares e autoridades do Ministério Público e Justiça Eleitoral.

Em seu discurso, Fúria, que nasceu em Cacoal, fez um breve relato de sua história de vida e lembrou os melhores momentos até e tornar prefeito desse município. “Começamos um novo ciclo para o município de Cacoal. Hoje Cacoal é reconhecido no estado inteiro. As pessoas querem saber o que que tem de especial em Cacoal; porque as coisas, aqui, acontecem? Por que tem um poder público que hoje avança cada dia mais?”, destacou.

Fúria também fez uma análise de sua aprovação nas eleições municipais, revelou que “entrou e saiu” da depressão e chamou seu vice-prefeito para a responsabilidade de bem administrar o município. “Com relação às eleições, o que mais chama a atenção, é o tamanho da aprovação. Essa aprovação se dá pela aproximação que temos com a população. Isso foi fruto de um trabalho que começamos lá em 2010. Temos uma grande missão, Tony, que é fazer melhor do que já feito. Não é fácil. Pouco de vocês sabem: mas eu entrei na depressão, saí da depressão. Já fui dormir às 4h ou 5h, por uma dedicação exclusiva que eu me dediquei a fazer. E assim vai ser. Vou continuar agindo dessa maneira”, garantiu.

Ele também revelou que fez 19 anos de casado e garantiu continuar trabalhando por melhorias para o município. “Ontem (quinta-feira, 5) completamos 19 anos de casados com a primeira-dama de Cacoal, Joliane Fúria. E comemoramos essa data no trenó do Papai Noel, lá no Riozinho, levando alegria para aquelas crianças e aquela comunidade. Nas eleições, marcamos um momento histórico com mais de 40 mil votos, o que representou mais de 83% de aprovação. Agradeço a todos que me deram a oportunidade de ser, primeiro, o primeiro prefeito nascido em Cacoal eleito e, segundo, de ser o prefeito nascido em Cacoal eleito com a maior votação histórica e entrando no quadro entre os 10 maiores prefeitos reeleitos com aprovação no Brasil. Continuaremos firmes e fortes para fazer a nossa cidade ser destaque cada dia mais”, encerrou.