O Colégio Tiradentes da Polícia Militar de Vilhena (CTPM V), reconhecido como uma escola de referência em ensino de qualidade e disciplina, anunciou o calendário para matrículas e rematrículas do ano letivo de 2025.

A instituição é amplamente admirada pela sociedade por sua proposta pedagógica que combina alto desempenho acadêmico com formação ética e cidadã, preparando seus alunos para enfrentar os desafios da vida com responsabilidade e sucesso.

Com uma metodologia que valoriza a disciplina, o Colégio Tiradentes alcança resultados notáveis no desenvolvimento acadêmico e pessoal dos estudantes. A escola é destaque no SAERO (Sistema Permanente de Avaliação de Rondônia) e promove atividades que reforçam valores cívicos, éticos e morais, tornando-a uma das instituições mais desejadas por famílias do Cone Sul de Rondônia.

Sob o comando da Tenente Michele, a direção do Colégio Tiradentes está à disposição para esclarecer dúvidas e orientar os interessados. Para mais informações, os responsáveis podem procurar a secretaria da instituição nos horários estabelecidos. Localizada na avenida Benno Luiz Graebin, nº 5900, Bairro BNH, o CTPM atende pelos telefones (69) 3322-8921 / (69) 3322-7350; pelo E-mail: ctpmvvilhena@gmail.com

PERÍODO DE MATRÍCULAS E REMATRÍCULAS

A direção informa que estudantes vindos de escolas estaduais que não ofertam o 1º ano do Ensino Médio, como as instituições Paulo Freire, Luiz Carlos Paula, Machado de Assis, Wilson Camargo e Colégio Dom Pedro II, poderão apresentar atestados de vaga para matrícula. Confira as datas:

Rematrículas para estudantes aprovados diretamente: 16 a 20 de dezembro de 2024;

Matrículas para estudantes que passaram por recuperação: 26 de dezembro de 2024 a 6 de janeiro de 2025;

Matrículas para novos alunos do 1º ano do Ensino Médio: 30 de dezembro de 2024 a 6 de janeiro de 2025;

Matrículas para alunos com deficiência: 13 a 17 de janeiro de 2025;

Matrículas para alunos de fora da rede estadual: 20 a 24 de janeiro de 2025.