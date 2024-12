O mercado físico do boi gordo volta a se deparar com preços em forte queda. Conforme previsto anteriormente pela consultoria Safras & Mercado, a entrada de animais confinados no mercado acabou alongando as escalas de abate das indústrias.

Assim, houve mudança drástica no comportamento de compra de gado. “Soma-se a isso os problemas de demanda no mercado doméstico, que já não consegue mais acompanhar reajustes dos preços da carne bovina, com a população optando por proteínas mais acessíveis, a exemplo da carne de frango”, disse o analista Fernando Henrique Iglesias. Preços médios da arroba do boi São Paulo: forte queda dos preços, com negócios reportados entre R$ 330 a R$ 340 a prazo em boa parte do estado Minas Gerais: também foi evidenciada forte redução, com negócios ao nível de R$ 320 Goiás: a indicação média foi de R$ 316,43 para a arroba do boi gordo