O governo de Rondônia participou do Taste and Feel Rondônia Coffee Fest, em Londres, um evento estratégico para promover o Café Robusta Amazônico, uma das maiores expressões do estado no cenário agrícola mundial, na quinta-feira (5).

O intuito do evento foi destacar as características sensoriais únicas do café de Rondônia, mas também consolidar o estado como um polo de negócios e investimentos, ampliando sua visibilidade internacional.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, destacou a importância da ação para o desenvolvimento econômico do estado. “Participar de um evento global como este é fundamental para mostrar a qualidade do nosso café, e também a diversidade de oportunidades que Rondônia oferece. Queremos que o mundo também reconheça nosso potencial em turismo ecológico e outros setores, gerando empregos e atraindo investimentos para a nossa região”, salientou.

O espaço reservado para o café ofereceu uma experiência imersiva aos visitantes. Além das degustações, a Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri) e a Associação dos Cafeicultores da Região das Matas de Rondônia (Caferon) mostraram as riquezas culturais e naturais de Rondônia, possibilitando ao público se conectar diretamente com os produtores e à cultura rondoniense. O objetivo foi criar um ambiente propício para estabelecer relações comerciais e culturais, especialmente com potenciais investidores e compradores internacionais.

De acordo com o secretário de Estado da Agricultura, Luiz Paulo, a participação no evento representou uma oportunidade para fortalecer a cadeia produtiva local. “Nosso café é o resultado de uma combinação única de microclima, solo e práticas agrícolas sustentáveis. A exposição internacional do Café Robusta Amazônico em Londres proporciona visibilidade global, e cria oportunidades para novas parcerias comerciais e aumento nas exportações”, afirmou.

MERCADO GLOBAL

A iniciativa pretende fortalecer Rondônia no mercado europeu e fomentar parcerias comerciais que podem resultar em novos negócios, além de impulsionar a produção e exportação de café. A expectativa é de um aumento de 10% nas exportações em 2025, refletindo diretamente na geração de emprego e renda para os produtores locais.

Além de movimentar ainda mais o setor econômico, o resultado do evento também visa promover práticas sustentáveis, um diferencial competitivo do Café Robusta Amazônico. A agricultura sustentável não apenas garante a qualidade do produto, mas também fortalece a imagem de Rondônia como um estado preocupado com a preservação, um valor cada vez mais evidenciado no mercado global.

EXPORTAÇÃO

Até outubro de 2024, as exportações de todos os tipos de café de Rondônia, incluindo os especiais, totalizaram US$ 101.494.528, superando o ano de 2023, que teve registro US$ 17.589.277. A produção do café está ultrapassando fronteiras e se consolida como um dos pilares da economia do estado. Novos resultados positivos são esperados, com o café rondoniense sendo promovido de forma constante em importantes eventos e rodadas de negócios no mercado Global, pelo governo do estado.

EVENTO

O Taste and Feel Rondônia Coffee Fest em Londres é um evento exclusivo, dedicado às qualidades únicas e promessa ambiental do café Robusta da Amazônia, realizado por um empresário brasileiro de uma rede especializada em cafés especiais. O evento se configura como uma vitrine para o estado, posicionando Rondônia como um produtor de café de excelência e também como um destino atrativo para investimentos e turismo internacional.