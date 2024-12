Na tarde de sexta-feira, 6 de dezembro, por volta das 15h30, um homem foi detido pela Polícia Militar em Colorado do Oeste, suspeito de abusar de uma cadela de rua.

O caso gerou comoção entre os moradores da região, que perceberam o momento em que o homem, aparentemente idoso, levou o animal para uma casa abandonada localizada na Rua Presidente Kennedy, no centro da cidade.

Ao chegar ao local, a polícia flagrou o suspeito cometendo o ato e deu voz de prisão. Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada.

Câmeras de segurança próximas registraram a ação policial, incluindo o momento em que o homem resistiu à abordagem, relutando em entrar no camburão e discutindo com os policiais. As imagens também mostram o suspeito chegando ao local com a cadela e entrando na casa abandonada.

Moradores relataram ter ouvido os gritos do animal durante o ato, o que levou à intervenção rápida das autoridades.

>>>Vídeos: