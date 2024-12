O deputado estadual Cássio Gois (PSD) parabenizou os eleitos em Cacoal pela diplomação, que ocorreu sexta-feira, 6, na Câmara de Vereadores do município.

Gois destacou a força do PSD nas eleições municipais, que resultaram na reeleição de Adailton Furia como prefeito, com 83,16% dos votos (40.270 votos).

“Furia tem demonstrado compromisso com Cacoal e sua gestão foi reconhecida pela população, que escolheu pela continuidade de um trabalho voltado ao progresso do município”, afirmou o deputado, que foi eleito vice-prefeito ao lado de Fúria em 2020 e, posteriormente, eleito deputado estadual em 2022.

Além da expressiva vitória no Executivo, o PSD conquistou quatro cadeiras na Câmara Municipal, se consolidando como a maior bancada, com 33,33% de representatividade. Os vereadores diplomados pelo partido são Paulinho do Cinema, com 2,38% (1.144 votos), Edimar Kapiche, com 3,74% (1.800 votos), Marilande Alves, com 3,20% (1.539 votos), e Gimenez Fritz, com 3,05% (1.466 votos).

“Essa bancada reforça o compromisso do PSD com a população de Cacoal, garantindo que as demandas da cidade sejam devidamente representadas no Legislativo. Tenho certeza de que os vereadores farão um excelente trabalho em defesa do nosso município”, destacou Cássio Gois.

O deputado também ressaltou a importância da parceria entre o Executivo e o Legislativo para a implementação de políticas públicas que beneficiem a população. “Parabenizo o prefeito Adailton Furia e seu vice, Dr. Tony Pablo, os vereadores do PSD e todos os eleitos que assumem hoje a missão de trabalhar pelo povo de Cacoal. Meu mandato como deputado estadual estará sempre à disposição para somar esforços e trazer ainda mais conquistas para nossa cidade”, concluiu Gois.