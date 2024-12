Um acidente envolvendo dois veículos foi registrado no final da manhã deste domingo, 8 de dezembro, em Vilhena, e resultou em duas pessoas feridas.

A colisão aconteceu no cruzamento da Avenida Tancredo de Almeida Neves com a Avenida Jô Sato (BR-174). Os veículos envolvidos foram uma caminhonete Toyota Hilux, com placa de Vilhena, e um Fiat Argo, registrado em Belo Horizonte, Minas Gerais.

No momento do impacto, o condutor do Fiat Argo não sofreu ferimentos, mas a passageira que estava no banco do carona, onde ocorreu o choque, sofreu escoriações. Já na caminhonete, um passageiro teve ferimentos leves. Ambos os feridos foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados ao Hospital Regional.

A Polícia Militar isolou o local do acidente até a chegada da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que realizou a coleta de informações para o registro da ocorrência.