Um homem identificado como Fábio Fernandes da Silva foi morto a tiros na madrugada deste domingo, 8 de dezembro, em Vilhena.

O crime aconteceu em via pública e está sendo investigado pela Polícia Civil.

De acordo com as primeiras informações obtidas pelo Extra de Rondônia, a discussão entre a vítima e o autor do homicídio teria começado em um bar localizado na Avenida Rondônia. O motivo do desentendimento seria relacionado a uma mulher.

Após os disparos, o suspeito fugiu do local, tomando rumo ignorado. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas ao chegar constatou que Fábio já estava sem vida.

A Polícia Militar isolou a área para os trabalhos da perícia, que foram concluídos antes da remoção do corpo pela funerária de plantão.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil, que dará sequência às investigações para identificar e localizar o autor do crime.