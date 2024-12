No final da tarde deste domingo, 8 de dezembro, uma tentativa de homicídio foi registrada em um estabelecimento comercial em Cabixi, resultando na morte de Paulo Correia de Almeida, de 39 anos, morador de Corumbiara.

A guarnição da Polícia Militar foi acionada por populares e, ao chegar ao local, encontrou a vítima caída, recebendo atendimento de emergência da equipe de ambulância do hospital local. O suspeito, identificado como J.A.M., de 44 anos, já havia deixado a cena e procurado atendimento médico por conta de um corte profundo no antebraço esquerdo.

Conforme relatos de testemunhas, vítima e suspeito conversavam na área externa do estabelecimento quando iniciaram uma discussão. Durante o confronto verbal, Paulo teria ofendido J.A.M., chamando-o de “miserável”. O autor, então, foi até o carro, pegou uma faca e retornou, desferindo dois golpes fatais: um no abdômen e outro nas costelas do lado esquerdo da vítima.

Após o ataque, J.A.M., foi ao hospital, onde foi localizado pelos policiais. Apesar dos esforços da equipe médica, Paulo Correia não resistiu aos ferimentos e faleceu por volta das 18h20.

Devido à intervenção de populares e à limpeza feita no local do crime, a perícia técnica não pôde ser realizada. No entanto, os policiais anexaram à ocorrência imagens do local e das lesões de ambos os envolvidos.

O suspeito informou aos policiais que a faca usada no crime estava dentro de seu veículo. Após receber atendimento médico, ele foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia Civil em Colorado do Oeste.

O corpo da vítima foi removido pela Funerária Center Pax, encaminhado para necropsia em Vilhena e, posteriormente, será levado a Corumbiara, onde ocorrerão o velório e o sepultamento, em horários a serem definidos pela família.