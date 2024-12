Na madrugada desta segunda-feira (9), uma adolescente de 17 anos foi agredida pela namorada em uma casa localizada no bairro Castanheiras, zona sul de Porto Velho.

A confusão teria começado após uma discussão motivada por ciúmes, segundo informações da Polícia Militar (PM).

De acordo com a PM, a adolescente e a namorada estavam consumindo bebidas alcoólicas em um bar antes de retornarem para casa. No local, iniciou-se uma briga entre as duas. Durante a discussão, a namorada teria revelado que já havia traído a jovem com outra mulher.

A adolescente, no entanto, afirmou que não se importava com a traição, o que, segundo relatos, teria enfurecido a companheira. Nesse momento, a agressora começou a espancar a vítima e, em seguida, deixou o local antes da chegada das autoridades.

A adolescente acionou a polícia para relatar as agressões. Até o momento, a suspeita não foi localizada. O caso deverá ser investigado pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) de Porto Velho, que analisará os depoimentos e tomará as medidas legais cabíveis.