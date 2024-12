O Campeonato Brasileiro de 2024 terminou neste domingo, 8 de dezembro, com uma rodada final repleta de drama e decisões importantes.

O Botafogo se sagrou campeão, conquistando seu terceiro título da competição, enquanto o Athletico-PR foi rebaixado para a Série B, encerrando a temporada com emoções à flor da pele.

Em um jogo emocionante no Estádio Nilton Santos, o Botafogo venceu o São Paulo por 2 a 1, com um gol decisivo de Gregore nos minutos finais. O resultado garantiu ao clube carioca o título do Brasileirão e coroou uma temporada brilhante, que também incluiu a conquista da Copa Libertadores. O São Paulo terminou em sexto lugar, com 59 pontos, assegurando uma vaga na pré-Libertadores de 2025.

A luta contra o rebaixamento foi acirrada até o apito final. O Fluminense garantiu sua permanência na Série A ao vencer o Palmeiras pela primeira vez no Allianz Parque, terminando a competição na 13ª posição e garantindo vaga na Copa Sul-Americana. Já o Athletico-PR, derrotado pelo Atlético-MG, amargou o rebaixamento, finalizando em 17º lugar.

Além do Athletico-PR, Atlético-GO, Criciúma e Cuiabá também foram rebaixados e disputarão a Série B em 2025.

O Palmeiras ficou com o vice-campeonato e uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Flamengo, Fortaleza e Corinthians também asseguraram participação na principal competição continental. Na Copa Sul-Americana, Vasco, Grêmio e Vitória buscarão o título, após terminarem entre a 10ª e 14ª posições.

Com o encerramento da temporada, os clubes já começam a se preparar para 2025. Reforços, ajustes e novos planejamentos serão a prioridade das equipes. Os times rebaixados enfrentarão o desafio de se reestruturar para tentar retornar à elite, enquanto a chegada de equipes estreantes promete aquecer ainda mais a Série A.