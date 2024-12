No primeiro sábado de dezembro (7), Guajará-Mirim foi palco da Marcha para Jesus 2024, um dos maiores eventos cristãos do Brasil. A Deputada Federal Cristiane Lopes (União Brasil) participou ativamente da celebração, unindo-se à população em um momento de fé, união e adoração. Para viabilizar a realização do evento, a parlamentar destinou recursos em parceria com a Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel), assegurando o suporte financeiro e estrutural necessário para o sucesso da iniciativa.

A concentração teve início na Praça Mário Correia, e partiu em direção ao Bumbódromo, onde foi realizado um culto de celebração. Vários líderes religiosos marcaram presença e o evento contou com apresentações de ministérios de dança e coreografias das igrejas locais e um momento especial com o cantor gospel David Quinlan, conhecido por suas canções que emocionam e fortalecem a fé cristã.

Cristiane Lopes, uma apoiadora de longa data da Marcha para Jesus, em seu discurso, afirmou: “Tenho a honra de caminhar ao lado da comunidade evangélica e contribuir para este evento tão significativo. A cada ano, vemos um crescimento na adesão das igrejas e na participação do público. A Marcha para Jesus é um momento poderoso de oração e intercessão, que nos permite manifestar a unidade do corpo de Cristo pelas ruas de Guajará-Mirim”.

A atuação da deputada em Guajará-Mirim é notória, já destinou mais de 1,7 milhões em recursos para fortalecer áreas essenciais em Guajará-Mirim, como saúde, educação, cultura, turismo e assistência social, e não para por aí, como apoiadora da Marcha para Jesus, Cristiane Lopes destinou 100 mil reais em emenda parlamentar para a realização do evento no próximo ano de 2025.

“Guajará-Mirim sempre esteve no meu coração. Cada recurso destinado é pensado com o objetivo de trazer benefícios reais para nossa gente, fortalecendo não apenas a cidade, mas também a esperança de cada cidadão que aqui vive”, afirmou.

A Marcha para Jesus é um movimento nacional que há mais de 30 anos mobiliza milhões de cristãos em todo o Brasil. Em Guajará-Mirim, o evento é símbolo de fé, celebração e união da comunidade evangélica, com impacto que vai além da espiritualidade, promovendo integração social e cultural.

“Nossas orações e decretos proféticos têm o poder de romper cadeias e renovar vidas. É uma honra apoiar e estar presente em um momento tão significativo para Guajará-Mirim”, concluiu Cristiane Lopes.