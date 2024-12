Teve início nesta segunda-feira (9), no Fórum de Vilhena, a primeira fase do julgamento dos acusados pelo assassinato do dentista vilhenense Clei Bagattini, ocorrido em 12 de julho deste ano, em circunstâncias que geraram grande comoção.

Nesta etapa, estão sendo realizadas as primeiras oitivas de testemunhas, além dos depoimentos dos réus Rakeline Machado e Maikon Sega Araújo, acusados de envolvimento no crime.

Cerca de 15 testemunhas foram convocadas para prestar esclarecimentos sobre o caso. Elas desempenham um papel fundamental no esclarecimento das circunstâncias do crime, ajudando a compor o conjunto de provas que será analisado pela Justiça.

Os acusados presentes na audiência também serão ouvidos, proporcionando à defesa e à acusação a oportunidade de apresentar e confrontar as versões dos fatos.

Rakeline Machado e Maikon Sega Araújo: Ambos foram detidos e respondem judicialmente pela suposta participação no assassinato.

Maico da Silva Araújo: Apontado como o executor do crime, continua foragido, o que representa um desafio para as autoridades que trabalham na conclusão do caso.

O assassinato de Clei Bagattini chamou a atenção pela brutalidade e pelas suspeitas de premeditação. As motivações e o grau de envolvimento de cada acusado ainda estão sob investigação e devem ser esclarecidos ao longo do julgamento.

Com o avanço das oitivas e a coleta de informações durante esta fase inicial, o caso será submetido à análise do juiz responsável, que decidirá sobre os próximos passos do processo. A captura do acusado foragido, Maico da Silva Araújo, continua sendo prioridade para as autoridades (leia mais AQUI).