Há uma força movendo os mercados, invisível e imprevisível, inesperada e incerta. Ela é independente, envolve a todos e avança no tempo, não tendo proprietários nem administradores. Tudo é muito espontâneo. Necessitamos compreendê-la e aceitá-la; conviver com ela e nos beneficiar dela.

Em economia, a lei da oferta e da procura é um modelo que objetiva a estabilização dos preços, num mercado específico. Ela busca estabilizar a procura e a oferta de um bem ou serviço. Oferta é a quantidade do produto disponível no mercado, enquanto procura é o interesse existente por ele (nesse mesmo mercado).

Michael Porter, 78, foi professor na Harvard Business School, estudioso de negócios e autor de diversos livros sobre estratégias e competitividade. Em 1979 ele escreveu um material inovador e interessante sobre as 5 leis de mercado.

Segundo Porter, existem cinco forças atuando vivamente nos mercados de produtos e serviços, as quais são: 1.-Rivalidade entre concorrentes existentes; 2.-Poder de barganha dos fornecedores; 3.-Poder de barganha dos compradores; 4.-Ameaça de novos entrantes; e 5.-Ameaça de produtos substitutos.

Ao contrário do que ocorre nos principais mercados do mundo, o Brasil deve ter em 2024 um crescimento do PIB em torno de 4% a.a. Há diversos brasileiros cuja remuneração é elevada; há muitas empresas pagando dividendos aos acionistas; há um impacto significativo na celebração do Natal, cuja renda vai para o consumo de bens, viagens lazer e poupança. Isso é ótimo.

Mesmo que nosso país enfrente problemas sérios como déficits públicos; inflação crescente; alto endividamento externo; corrupção; essa massa de consumidores constitui uma força viva, ativa e em pleno movimento, impulsionando a economia do país ao crescimento e à qualidade de vida.

Muitos empresários estão atentos e tem explorado as oportunidades surgidas, de forma inteligente e sistemática, cujos resultados são espelhados nos balanços.

Creio que a partir de Janeiro.25 teremos um recorde de turistas argentinos. Os ajustes financeiros implementados pelo governo tem dado bons resultados. Apesar disso, nosso país está muito atrativo para essas pessoas; é mais barato tirar férias no Brasil do que na própria Argentina.

Muitos virão de avião; outros virão de carro. Muitos ficarão em Santa Catarina, outros irão para o Rio e Salvador. Vamos recebe-los de forma alegre e afetuosa, até que seu país retorno aos trilhos. Pense nisso enquanto lhes digo até a semana que vem.

“Pois o seu Deus o instrui devidamente e o ensina.” (Isa 28.26)