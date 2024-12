A região do Cone Sul de Rondônia amanheceu com a informação de uma tragédia que gera comoção no município de Cerejeiras: uma mulher foi assassinada pelo marido, que depois tirou a própria vida.

O fato aconteceu por volta das 3h desta terça-feira, 10, envolvendo o casal João Luiz de Araújo Neto, 44 anos, conhecido como “Dedé Laçador”, e a esposa Hellen Serafim Cortes, de 32 anos (leia mais AQUI).

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO) obtido pelo Extra de Rondônia, a informação da tragédia foi repassada à polícia pelo irmão de Hellen, que chegou à casa do casal e local da tragédia após receber uma mensagem de “Dedé”.

Hellen foi encontrada num dos quartos, deitada no chão, em óbito, com sinais evidentes de violência física, com lesões visíveis na cabeça, estando o ambiente manchado de sangue e com pedaços de madeira espalhados. “Dedé” foi encontrado na área dos fundos, já sem vida. Em um segundo quarto, foi encontrado filho do casal, de seis anos, que dormia no momento da chegada da polícia ao local da tragédia.

O irmão disse à polícia que havia recebido, momentos antes do crime, uma mensagem de texto enviada por “Dedé”, solicitando que buscasse a criança e cuidasse dela, pois, segundo a mensagem, “eles haviam partido para outro lado”. Disse, ainda, que o casal estava em processo de separação e que brigavam muito.

A equipe policial isolou o local e acionou a perícia técnica, o qual realizou os procedimentos periciais necessários. Após a conclusão dos trabalhos periciais, os corpos das vítimas foram liberados para remoção e transferidos para Vilhena.

Ainda não há confirmação dos locais e horários dos velórios e sepultamentos dos corpos.