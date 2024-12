A deputada federal Cristiane Lopes (União Brasil) reafirma seu compromisso com a saúde pública em Rondônia ao destinar 1 milhão de reais para a realização de um mutirão de cirurgias no Hospital Santa Marcelina, em Porto Velho, representando uma iniciativa concreta para atender às demandas da população e reduzir filas de espera por procedimentos cirúrgicos.

Para a deputada, o investimento é mais do que uma ação política, é um gesto de cuidado com a saúde e o bem-estar da população. “É uma grande satisfação poder colaborar com melhorias para o Hospital Santa Marcelina, uma instituição que há quase 50 anos presta um atendimento fundamental àqueles que mais precisam”.

A visita ao Hospital Santa Marcelina no ano passado foi um marco na decisão da parlamentar de intensificar seus esforços para atender as demandas da instituição. Durante a visita, Cristiane Lopes conheceu de perto as limitações da estrutura hospitalar e as dificuldades enfrentadas pela equipe.

“Essa medida foi tomada para atender uma necessidade urgente apresentada pelas irmãs que administram o hospital. O mutirão de cirurgias irá garantir mais qualidade de vida aos pacientes que aguardam por esses procedimentos,” ressaltou Cristiane Lopes.

O encontro entre a deputada e a diretora-geral do hospital, Irmã Lina Ambiel, a gerente administrativa, Cris Layne, e o diretor técnico, Diego Almeida, teve como foco a discussão de parcerias estratégicas.

O objetivo é fortalecer a atuação do Hospital Santa Marcelina, garantindo recursos e ações que melhorem a qualidade dos serviços prestados à população, especialmente por meio da ampliação da capacidade de realização de cirurgias e da redução das filas de espera.

A diretora do hospital, Lina Maria Ambiel, destacou a relevância da iniciativa, “agradecemos à deputada Cristiane por seu compromisso com nossa missão. Esse recurso nos permitirá ampliar o atendimento e realizar procedimentos cirúrgicos que farão a diferença na vida de muitas pessoas”.

O médico, diretor técnico da instituição Diego Antônio, reforçou, “esse mutirão de cirurgias demonstra sensibilidade e responsabilidade com a saúde da nossa comunidade”.

O Hospital Santa Marcelina conta com 155 leitos e é referência em tratamentos clínicos, cirúrgicos e de doenças como a hanseníase, além de ser um polo essencial para a realização de procedimentos em ortopedia.

Como uma entidade beneficente sem fins lucrativos, a unidade desempenha um papel crucial no acolhimento e atendimento de pacientes de baixa renda em Rondônia.

Até o momento, Cristiane Lopes já destinou mais de 24 milhões para a área da saúde, sendo 8,3 milhões somente para a capital, consolidando sua atuação como uma das principais defensoras do fortalecimento do sistema público de saúde em Rondônia.

“Meu compromisso com a saúde pública vai além das obrigações parlamentares. Direciono recursos para onde eles podem causar maior impacto positivo e transformar a vida das pessoas,” concluiu.