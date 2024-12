Com apenas 19 anos, a vilhenense Izabely Ferreira, conhecida no mundo do fisiculturismo como “Bella”, tem se destacado no cenário brasileiro.

Em entrevista ao Extra de Rondônia, a jovem atleta compartilhou detalhes sobre sua trajetória, desafios e planos para o futuro. Bela conta que começou sua jornada na musculação

aos 16 anos, buscando melhorar sua autoestima e saúde, e hoje compete em alto nível em campeonatos nacionais. “Eu era bem magrinha, pesava 48 quilos, e acredito que estava no início de uma anorexia. Busquei a academia para me sentir melhor com meu corpo”, conta Bella.”Um ano depois, conheci o fisiculturismo e me inspirei em atletas como Isa Pecini. Apesar dos desafios iniciais com treinadores e rotina, me dediquei para estrear nas competições em 2024.”

Sobre sua estreia, Bella relembra: “Minha primeira competição foi no Sul Brasileiro, em Balneário Camboriú. Subi em várias categorias, como Teen, Junior e Open B, e conquistei dois títulos de primeiro lugar e um quarto lugar. No Sul Brasileiro, fui Top 1 na Categoria Bikini Teen, Top 1 na Categoria Bikini Júnior e Top 4 na Categoria Bikini Open B, competindo com 17 atletas mais velhas e experientes. Depois, fui ao Muscle Contest Maringá, onde alcancei mais dois primeiros lugares, sendo Top 1 na Bikini Teen, Top 1 na Bikini Júnior e Top 3 na Bikini Open B, disputando com dez atletas mais velhas e mais experientes.” Minha trajetória também é apoiada pela equipe da academia Engenharia do Corpo, em Vilhena”, destaca Bella. “Recebo muito incentivo dos profissionais de lá, o que faz toda a diferença na minha preparação e evolução como atleta.

Para manter o físico competitivo, Bella explica sua rotina: “Tudo gira em torno do fisiculturismo: treino, dieta e descanso. Tenho o suporte do meu treinador, Victor Piazza, e da minha nutricionista, Bruna Rodrigues. Mando atualizações semanais do meu físico, e eles ajustam tudo para garantir o melhor resultado.”

Apesar das conquistas, Bella enfrenta desafios financeiros. “Ainda não tenho patrocínios e arco com os custos das competições, que giram em torno de R$ 2.500 por evento. Estou em busca de patrocinadores para continuar competindo e evoluindo.”

Com relação aos planos para o futuro, ela afirma: “Quero me tornar atleta profissional e disputar a tão sonhada Olimpíada nos próximos cinco anos. Além disso, planejo cursar Nutrição e Educação Física para aliar conhecimento técnico à minha paixão pelo esporte.”

Para mais informações de como apoiar Bela e se tornar um patrocinador, basta entrar em contato através do numero (69) 9 9369-7236, e ela fornecerá todos os detalhes sobre as oportunidades de parceria.