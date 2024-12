Defesa de uma reforma administrativa, crítica aos gastos dos poderes no Brasil e garantia de mais recursos à saúde dos municípios de Rondônia. Esses foram alguns temas debatidos pelo senador Jaime Bagattoli (PL) em entrevista à Rádio Parecis, em Porto Velho, no último fim de semana.

Sobre as ações em Rondônia, o destaque foi o feito inédito do senador na indicação do custeio da saúde nas emendas de bancada. “Nós sabemos como está a situação caótica da saúde nos 52 municípios do estado. Sabemos da situação das outras áreas, como a infraestrutura e segurança pública, mas a saúde precisa de uma maior atenção. Por isso, todos os municípios de Rondônia poderão receber esses recursos a partir de 2025”, afirmou o senador.

Ainda sobre Rondônia, Jaime falou do seu empenho dedicado em obras de infraestrutura importantes para o desenvolvimento de Rondônia, como a recuperação da BR-319.

“Nós sabemos a importância da preservação da Amazônia, mas as pessoas que moram às margens da BR-319 têm o direito de ir e vir. Ninguém está falando em desmatamento para se construir uma estrada, até porque ela já existe há quase 50 anos. Inclusive, se essa estrada fosse pavimentada ajudaria muito a diminuir os custos de produtos e combustíveis no período de seca”, lembrou o senador.

GASTOS DOS PODERES E PL DA ANISTIA

Já a nível Brasil, dois momentos da entrevista se destacaram. O primeiro foi sobre os gastos públicos dos Poderes e a chamada “super taxação” por parte do atual Governo Federal.

“Como parlamentar, eu digo que os gastos dos Poderes é algo vergonhoso, tanto nas câmaras e nas assembleias quanto no Congresso Nacional, e sem falar no Judiciário. A gente não pode tolerar o aumento da carga tributária que de um lado penaliza o consumidor mais pobre e, ao mesmo tempo, super tributa quem gera emprego e quer investir no país. Se continuar dessa forma, o que teremos é uma fuga de capital do Brasil”, esclareceu o senador.

Em outro ponto, Jaime continua:

“Os Poderes hoje pintam prédios e fazem de tudo para poderem gastar o dinheiro que receberam, porque tem um orçamento para aquilo. Só o orçamento do Senado Federal daria para duplicar um trecho da BR-364 em Rondônia, mas o que se discute hoje é privatizar a rodovia no estado e deixar onerar ainda mais o contribuinte e o transportador”, declarou.

Por fim, o senador reforçou o seu apoio ao projeto que anistia os presos políticos de 8 de Janeiro. Na ocasião, Jaime lembrou do caso Ezequiel, pai de família e morador de Ji-Paraná que teve o caso repercutido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro durante a visita dele ao estado em setembro deste ano.

“O Ezequiel tem seis filhos e até hoje está impedido de retornar para sua família em Ji-Paraná por ter sido condenado há mais de 14 anos de prisão e tudo isso sem ter sido comprovada a participação dele nos atos de vandalismo. Enquanto isso, o mesmo Supremo perdoou o ex-ministro Zé Dirceu, condenado no maior escândalo de corrupção do Brasil. Ou seja, o STF hoje tem dois pesos e duas medidas. Por isso, vamos lutar para que essas pessoas sejam devidamente anistiadas e que se faça justiça neste país”, concluiu o senador.