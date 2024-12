Eduardo Melo da Silva, um jovem atleta vilhenense de 16 anos, tem se destacado no cenário esportivo de Rondônia e nacionalmente, nas modalidades paralímpicas de arremesso de dardo, disco e peso.

Com um impressionante histórico de conquistas, incluindo diversas medalhas de Ouro em competições estaduais e uma medalha de Prata em uma competição nacional em São Paulo, ele é considerado um prodígio no esporte.

Durante visita à redação do Extra de Rondônia na manhã desta terça-feira, 10, Eduardo expressou sua satisfação em representar sua cidade, Vilhena, em competições de alto nível.

O amigo Vinícius “Cabo” Ferroni (pertencente ao Corpo de Bombeiros e monitor do colégio Militar Dom Pedro II, antiga Cecília Meireles, no bairro Bodanese, onde Eduardo estuda) destacou o potencial de Eduardo e a importância de um suporte adequado, tanto técnico quanto nutricional, para que ele possa continuar a evoluir e conquistar mais medalhas.

Ferroni enfatizou que com um treinamento orientado por profissionais, Eduardo poderia alcançar ainda mais sucesso. “Ele tem aptidão e capacidade para trazer mais medalhas de Ouro e bem representar à cidade de Vilhena”, avalia. E completou: “Se desse jeito ele já traz alegrias para Vilhena, imagina uma preparação orientada por profissionais de saúde e de esporte? Até o momento, Eduardo só conquistou medalhas de Ouro em Rondônia e a de Prata foi em nível nacional, a única de sua coleção”.

Em 2023, Eduardo acumulou medalhas de Ouro nos Jogos Escolares de Vilhena (JEV’S) e nos Jogos Escolares de Rondônia (JOER), além de uma medalha de Ouro no PARAJIR, uma competição que se destaca por incluir atletas com necessidades especiais. Com o apoio necessário, o futuro de Eduardo no esporte promete ser brilhante.

A visita também contou com a presença da aluna e futura atleta Maria Eduarda Gonçalves, de 11 anos, que acompanhou a comitiva na visita ao site, mostrando que o espírito esportivo e o talento estão em alta na região.

>>> CABO FERRONI, DO CORPO DE BOMBERIOS, DESTACA POTENCIAL DO ATLETA EDUARDO: