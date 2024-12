No último domingo, 8 de dezembro, no Campo do Cruzeirinho, na Comunidade Santo André, foi realizada a última rodada da fase classificatória do Campeonato Rural de Futebol 2024, em Vilhena.

Os últimos jogos definiram os classificados e os confrontos das quartas de final do Ruralzão.

O Baixadão venceu por 2-1 o Km 13, com gols de Júlio e Eberton. Gilvam diminuiu para o Km 13 que se despediu da competição. A vitória confirmou a primeira colocação do Grupo B para o Baixadão com 10 pontos. A Segunda colocação do Grupo B ficou com o Nova Conquista Big Lar com 7 pontos. As duas últimas vagas ficaram o Rancho SB e Linha 100 que se enfrentaram neste final de semana. O duelo terminou com vitória do Ranho SB que marcou com Agnaldo e Fabrício.

Pelo Grupo A, a primeira colocação ficou com o Cruzeirinho que venceu na última rodada o EC Cascavel por 2-1 com gols de José e Luciano. Vinicius diminuiu para o Cascavel. O Pires foi o segundo colocado com 6 pontos seguido por Cascavel e Nova Vida.

Os duelos pelas quartas de final acontecem no próximo domingo, dia 15 de dezembro, no campo do Baixadão. Ficaram assim os confrontos: 08h00: Cruzeirinho x linha 100; 10h00: Pires x Rancho SB; 14h00: EC Cascavel x Nova Conquista Big Lar; 16h00: Baixadão x Nova Vida.