Moradores do bairro Assosete, em Vilhena, encontraram uma adolescente desmaiada na calçada de uma casa na tarde desta quarta-feira, 11 de dezembro.

A jovem apresentava cortes no pescoço e no pulso, o que levou os moradores a imediatamente acionar o Corpo de Bombeiros.

A vítima foi socorrida e encaminhada para atendimento médico, e a polícia iniciou as investigações para entender as circunstâncias do ocorrido. Até o momento, não há informações oficiais sobre a motivação do ocorrido ou a autoria dos ferimentos.

A comunidade está em choque com o episódio, e a polícia pede a colaboração de testemunhas que possam ajudar na elucidação do caso.