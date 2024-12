No próximo sábado, 14 de dezembro, o Centro de Tradições Gaúchas (CTG) de Vilhena será o cenário de uma grande celebração cultural com o show do renomado cantor Gaúcho da Fronteira.

Ícone da música tradicionalista gaúcha, o artista promete uma noite repleta de dança, emoção e nostalgia, apresentando sucessos que marcaram gerações.

Conhecido nacionalmente por canções como “Nheco Vari Nheco Fum”, “É Disso Que O Velho Gosta” e “Vanerão Sambado”, Gaúcho da Fronteira é uma referência da música sulista. Com um estilo único que mistura humor e tradição, o cantor traz ao público de Vilhena a autenticidade e energia da música de fronteira, celebrando a rica cultura do Sul do Brasil.

Os ingressos para o evento já estão disponíveis para compra no Tereré e Cia, localizado no Park Shopping Vilhena, ou diretamente no CTG, e está no valor de R$ 119,99. A festa é uma oportunidade imperdível para os amantes da música tradicionalista e promete reunir pessoas de todas as idades em uma celebração animada e cheia de história.

Para mais informações sobre o evento, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (69) 9 8437-6044. A realização do evento é da Vilhena Shows, que convida toda a comunidade a prestigiar essa noite especial.