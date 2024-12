A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Rondônia prendeu, na manhã desta terça-feira (11), um motorista acusado de realizar fraudes em postos de combustíveis, utilizando placas de veículos adulteradas e sem pagar pelos abastecimentos. A ação aconteceu na BR 364, km 1, no posto da PRF.

A denúncia foi feita por um funcionário de um posto de combustíveis local, que informou à PRF que uma carreta, vinda de Porto Velho (RO), estava aplicando golpes em diversos postos, abastecendo com placas “frias” e saindo sem pagar.

De acordo com o denunciante, o homem já havia cometido uma fraude em Porto Velho, onde abasteceu mais de 560 litros de diesel (mais de R$ 3.500,00) utilizando uma placa clonada.

Durante o momento da denúncia, a equipe da PRF identificou um caminhão com as mesmas características descritas passando pela Unidade Operacional (UOP) da PRF. Ao abordá-lo, foi encontrada a placa utilizada nos crimes no interior da cabine. O condutor, que viajava de Rio Branco (AC) para Primavera do Leste (MT), confirmou que estava realizando os abastecimentos com placas clonadas, alegando estar sem dinheiro.

Ainda durante a ocorrência, a PRF obteve novos relatos de fraudes cometidas pelo infrator em outros locais. Em Ji-Paraná (RO), o mesmo caminhão teria abastecido 467 litros de diesel e saído sem pagar. Além disso, durante a averiguação dos elementos de identificação do veículo, os policiais identificaram diversas irregularidades, incluindo a adulteração do número da placa, confirmando se tratar de um veículo clonado.

A placa original do veículo era registrada em Senador Canedo (GO). O veículo original possui três restrições judiciais, além de estar com o licenciamento vencido desde 2021. Com base nas evidências, o condutor foi preso em flagrante pelos crimes de furto qualificado mediante fraude e adulteração de sinal identificador de veículo.

O homem foi encaminhado à Polícia Judiciária. O veículo se encontra à disposição do poder judiciário para os procedimentos legais.