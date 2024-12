Por volta das 13h desta quarta-feira, 11, o telhado de um dos pavilhões do paço municipal desabou parcialmente.

O caso mobilizou equipes da prefeitura para avaliar a situação, retirar destroços e providenciar reparos necessários.

Em nota enviada à redação do Extra de Rondônia, a assessoria da prefeitura de Vilhena esclareceu que “o incidente ocorrido com o telhado de um dos pavilhões do paço municipal foi de caráter parcial. O telhado que desabou estava localizado em um espaço que funcionava como arquivo e não comprometeu a segurança dos servidores nem das atividades essenciais do município”.

A nota informa que “as equipes de engenheiros da Secretaria Municipal de Planejamento (SEMPLAN) e técnicos da Secretaria Municipal de Obras (SEMOSP) estão no local para avaliar a situação e retirar os destroços e providenciar os reparos necessários, com o objetivo de garantir a integridade do local e a continuidade dos serviços públicos”.

A prefeitura reforçou seu compromisso com a transparência e a segurança dos servidores e da população, e acompanha de perto todas as ações corretivas para evitar novos incidentes.