Um motociclista sofreu uma fratura exposta na perna após um acidente envolvendo um carro em uma das principais avenidas de Vilhena.

O incidente ocorreu por volta das 9h50 desta quarta-feira, 11, na avenida Marechal Rondon, em frente à empresa Vilhena Tintas.

Uma câmera de segurança instalada na empresa registrou o momento exato do acidente, fornecendo imagens que podem ajudar na investigação das circunstâncias que levaram à colisão. O Corpo de Bombeiros foi acionado rapidamente e prestou socorro à vítima, que foi levada ao hospital para receber atendimento médico.

As autoridades estão apurando os detalhes do acidente para entender melhor o que ocorreu e avaliar as responsabilidades. O estado de saúde do motociclista será monitorado após o atendimento médico.

