Para garantir mais qualidade de vida à população e incentivar a prática de atividades físicas, as Secretarias Municipais de Obras (Semosp) e de Planejamento (Semplan) deram início, nesta semana, à construção de uma nova pista de caminhada na Avenida Presidente Nasser, em Vilhena.

O projeto, que contará com mais de 1,5 km de extensão, atenderá ao trecho entre a Avenida Celso Mazutti e a UBS do Setor 19, toda a extensão duplicada da avenida. O objetivo é beneficiar, assim, moradores de diferentes regiões da cidade. Além da pista de caminhada, a obra prevê uma ciclovia e espaços com pergolados e bancos para descanso.

O projeto, com investimentos avaliados em mais de R$ 700 mil, provenientes de emendas do ex-deputado Léo Moraes e de recursos próprios do município, reforça o compromisso da gestão municipal em oferecer espaços públicos de qualidade, voltados ao bem estar de toda a comunidade.

O prazo para conclusão das obras é de aproximadamente 180 dias.